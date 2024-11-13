Ehliyeti olanlar dikkat: Son tarih yaklaşıyor

Mevcut ehliyetini yenilemeyenlerin belgeleri geçersiz sayılacak ve cezai işlemle karşı karşıya kalabilecekler. Eski tip ehliyetini yenilemek isteyenler için randevu doluluk oranları yüzde 100'e ulaşmış durumda.

EHLİYET YENİLEME İÇİN SON TARİH

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. Yılbaşı itibarıyla bu tarihin geçmesiyle birlikte, eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak. Bu nedenle, yenileme işlemlerinin zamanında yapılması büyük önem taşıyor. Sağlık raporu alınıp gerekli harçlar yatırıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri’nden randevu alarak, yeni ehliyet kısa sürede adrese gönderiliyor. Yenileme sürecinde, geçici bir belge düzenlenerek 1 ay boyunca ehliyet yerine kullanılabiliyor. Yeni ehliyet teslim alındıktan sonra bu geçici belge imha ediliyor.

YENİLENEN EHLİYETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

ehliyetlerin geçerlilik süresi, genellikle 10 yıl olarak belirlenmiştir. Ancak, bazı ehliyet sınıfları için bu süre 5 yıldır. Örneğin; C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE gibi kamyon, çekici ve otobüs sınıfları için geçerlilik süresi 5 yıl ile sınırlıdır. Diğer yandan, M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı ehliyetler için geçerlilik süresi 10 yıldır.

Geçerlilik Süresi Dolmuş Ehliyetin Cezası Geçerliliğini yitirmiş ehliyetle araç kullanmanın cezası 2.610 TL olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 12.978 TL’ye kadar çıkabiliyor. Aynı şekilde, ehliyetine el konulan ya da iptal edilen kişilerin araç kullanması da aynı miktarda ceza gerektiriyor. Yanlış sınıf ehliyetle araç kullanmanın cezası ise 6.440 TL’dir.

Bu nedenle, ehliyetini yenilemesi gereken sürücülerin belirlenen tarihten önce işlemlerini tamamlaması önemlidir.