Ehliyetlerde yeni dönem! Artık bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek

Yeni yasa teklifine göre, özellikle aday sürücüler (stajyer ehliyet sahipleri) için denetimler ve cezalar katlanıyor. Direksiyon başında drift yapan, makas atan ya da ambulans ve itfaiye gibi geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermeyen sürücülerin ehliyetleri artık geçici olarak değil, kalıcı olarak iptal edilecek.

EHLİYETLER GEÇİCİ DEĞİL KALICI OLARAK ELDEN GİDECEK

Mevcut trafik kanunundaki uygulamalarda; drift yapma, trafikte makas atarak can güvenliğini tehlikeye sokma veya ambulans, itfaiye gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçların yolunu kesme gibi ağır ihlallerde sürücü belgeleri belirli sürelerle geçici olarak geri alınıyordu.

Ancak Meclis'e sunulan yeni düzenleme ile bu cezaların caydırıcılığı tamamen değişiyor. Trafik güvenliğini ve vatandaşların canını doğrudan tehlikeye düşüren bu tür ihlalleri gerçekleştiren aday sürücülerin belgeleri, tek bir hatada dahi kalıcı olarak iptal edilecek. Ehliyeti iptal edilenlerin yeniden sürücü belgesi alabilmesi için sıfırdan sürücü kursuna yazılması ve tüm sınav süreçlerini baştan tamamlaması gerekecek.

161 BİNDEN FAZLA SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ

Türkiye Gazetesi'nin ulaştığı etki analizi raporuna göre, aday sürücülere yönelik yapılan sıkı denetimlerin acı bilançosu da ortaya çıktı. 2017 yılından 17 Haziran 2026 tarihine kadar olan süreçte toplam 161 bin 347 aday sürücünün belgesi çeşitli kural ihlalleri nedeniyle iptal edildi.

En Büyük Sebep Alkol ve Uyuşturucu: Yapılan incelemelerde aday sürücülerin ehliyet kayıplarındaki en büyük etken uyuşturucu, uyarıcı madde veya alkol etkisi altında araç kullanmak oldu. Söz konusu ihlal sebebiyle tam 123 bin 72 aday sürücünün belgesi elinden alındı.

Geçen Yıl Rekor Kırıldı: Aday sürücülere yönelik cezai yaptırımlar özellikle son yıllarda hız kazandı. Toplam belge iptali sayısı geçtiğimiz yıl 31 bin 978’e ulaşarak tüm dönemlerin en yüksek seviyesine çıktı.

TRAFİKTEKİ HER 10 SÜRÜCÜDEN BİRİ "ADAY SÜRÜCÜ"

Torba yasa teklifinin etki analizinde yer alan güncel verilere göre, Türkiye genelinde hâlihazırda aktif olarak 38 milyon 907 bin 247 sürücü belgesi sahibi vatandaş bulunuyor. Bu devasa sürücü kitlesinin 3 milyon 402 bin 75’ini ise yasal olarak deneme sürecinde olan aday sürücüler oluşturuyor.

Aday sürücülerin toplam sürücü popülasyonu içerisindeki payı yüzde 8,7 seviyesinde seyrediyor. Yeni yasanın Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaşmasıyla birlikte, bu 3,4 milyon stajyer sürücü başta olmak üzere tüm trafik unsurları için çok daha sıkı ve tavizsiz bir takip dönemi resmen başlamış olacak.