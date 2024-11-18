Ehliyetlerin yenilenme süresi uzatıldı

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi gereği, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu düzenlemeyi duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ehliyetlerin yenilenme süresi uzatıldı
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Mevcutta 5 milyon 413 bin 148 eski tip sürücü belgesi bulunduğu belirtilirken, Bakan Yerlikaya, bu belgelerin yenilenmesi için uzatılan sürenin sonuna kadar işlemlerin tamamlanmasının önemine dikkat çekti.

Bakan Yerlikaya, "Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının alındığı sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlamalarını sağlamak amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar eski sürücü belgelerimizi yenileyelim." dedi.

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Kaynak: TRT Haber

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