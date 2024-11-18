Ehliyetlerin yenilenme süresi uzatıldı

Mevcutta 5 milyon 413 bin 148 eski tip sürücü belgesi bulunduğu belirtilirken, Bakan Yerlikaya, bu belgelerin yenilenmesi için uzatılan sürenin sonuna kadar işlemlerin tamamlanmasının önemine dikkat çekti.

Bakan Yerlikaya, "Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının alındığı sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlamalarını sağlamak amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar eski sürücü belgelerimizi yenileyelim." dedi.