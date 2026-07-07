Ehliyetsiz sürücü dehşet saçıp ABD'ye kaçmıştı... Oğuz Murat Aci davası başlıyor!
Eyüpsultan'da emniyet şeridinde arızalanan ATV'lere çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un yargılanmasına yarın başlanıyor.
Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın saat 13.30'da ilk celsesi görülecek davada, iade süreci henüz tamamlanmayan Timur Cihantimur yer almayacak. Mahkeme heyeti, duruşmada olaya şahitlik eden bir kısım şahısları tanık sıfatıyla dinleyecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen iddianamede, sanık ve müştekilerin hukuki statüleri netleşti. Dosyada kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci ‘maktul', İbrahim Gümüş ile Tahsin Arslan ‘mağdur', Özer Aci ‘müşteki', Şükriye Aci ‘suçtan zarar gören' ve Timur Cihantimur ise ‘suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla yer aldı.
İddianameye göre, kaza sonrası Cihantimur'un kullandığı otomobildeki 'S.O.S.' sistemi otomatik olarak devreye girerek 112 ihbar hattını aradı. Görevli personelin araç içerisindeki şahıslarla iletişim kurmaya çalıştığı ancak herhangi bir irtibat sağlanamadığı tespit edildi.
Olay yerinden firar eden Cihantimur'a bu kaçış nedeniyle alkol ölçüm testi yapılamadı. Ayrıca sanığın adına düzenlenmiş herhangi bir sürücü belgesinin bulunmadığı resmi kayıtlara geçirildi.
Kaza anına ilişkin savcılık tespitlerinde, aydınlatması olmayan, kasis bulunan ve azami hız limitinin 30 kilometre/saat olduğu viraja sürücünün yüksek süratle girdiği belirtildi. Tanık anlatımlarına göre, seyir halindeki diğer araçlar yavaşlamasına rağmen Cihantimur hızını kesmeyerek bu araçları solladı. Otomobilde bulunan arkadaşlarının yavaşlaması yönündeki uyarılarına rağmen 17 yaşındaki sürücünün hızını azaltmayarak aracıyla seyre devam ettiği vurgulandı.
Savcılık, sanığın bu hal ve şartlarda hız limiti 30 km/sa olan yolda her an bir kazaya neden olabileceğini öngörmesine ancak sonucu istememesine rağmen ilerlediğini aktardı. Bu tespitler ışığında, yol kenarındaki ATV araçlarına çarpan Cihantimur kazada asli kusurlu, araç arızası sebebiyle duraklayan arazi taşıtları ise tali kusurlu sayıldı.
12 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Hazırlanan iddianamede savcılık makamı, sanığın suç vasfını ve istenen cezayı karara bağladı. Cihantimur'un 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan, olay tarihinde 17 yaşında olduğu da dikkate alınarak 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
NE OLMUŞTU?
Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur seyir halindeyken arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarptı. Kaza sonucunda 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken, orada bulunan diğer kişiler yaralandı.
Kazanın hemen ardından anne Eylem Tok'un, iddialara göre aralarında baba Bülent Cihantimur'un da bulunduğu kişilerle iş birliği yaparak oğlunu kaza yerinden kaçırdığı ve ilerleyen zamanda yurt dışına çıkardığı tespit edildi. Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma sonucunda dava süreci başlamış oldu.