Ehliyetsiz sürücü dehşet saçıp ABD'ye kaçmıştı... Oğuz Murat Aci davası başlıyor!

Savcılık, sanığın bu hal ve şartlarda hız limiti 30 km/sa olan yolda her an bir kazaya neden olabileceğini öngörmesine ancak sonucu istememesine rağmen ilerlediğini aktardı. Bu tespitler ışığında, yol kenarındaki ATV araçlarına çarpan Cihantimur kazada asli kusurlu, araç arızası sebebiyle duraklayan arazi taşıtları ise tali kusurlu sayıldı.