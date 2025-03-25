Ehliyette yeni yaş sınırı! Kimler artık araç kullanamayacak?

Ancak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan geçici düzenleme kapsamında, ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförler için yaş sınırı 31 Aralık 2024’e kadar 69 yaşından gün almamış olmak şeklinde değiştirildi.