Ehliyette yeni yaş sınırı! Kimler artık araç kullanamayacak?
Türkiye'de yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte, belirli bir yaşın üzerindeki bireyler mevcut sürücü belgelerine sahip olsalar bile araç kullanamayacak.
Özellikle ticari taşıma faaliyetlerinde görev alan sürücüler için üst yaş sınırı getirildi. Bu yeni uygulamanın, trafikteki sürücü profilini önemli ölçüde değiştirmesi bekleniyor.
Ayrıca, yaşı ilerleyen sürücülerin ehliyetlerini yenileme süreçlerinde yeni kurallar getirildi. Buna göre, belirli bir yaş sınırını aşan sürücüler, düzenli sağlık kontrollerinden geçerek sürücü belgelerini yenileyebilecekler.
Bu uygulamayla, trafik güvenliğini artırmak ve yaşlı sürücülerin oluşturabileceği riskleri en aza indirmek hedefleniyor.
ticari sürücüler için üst yaş sınırı kaç oldu?
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, ticari taşımacılık yapan şoförlerin belirli şartları sağlaması gerekiyor. Büyük otobüs kullanan sürücülerin en az 26 yaşında olması ve 66 yaşını aşmamış olmaları şartı bulunuyor.
Ancak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan geçici düzenleme kapsamında, ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförler için yaş sınırı 31 Aralık 2024’e kadar 69 yaşından gün almamış olmak şeklinde değiştirildi.
Özellikle 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle, sürücü eğitimlerinde yaşanan aksaklıklar ve sektördeki şoför ihtiyacı nedeniyle bu düzenlemenin süresi uzatıldı.
Ancak 68 yaşını doldurmuş ve 69 yaşından gün almış olan kişiler, 2024 yılının sonunda ticari araç kullanamayacak.
Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için yeni yaş sınırı ve sağlık kontrollerine ilişkin güncellemeleri takip etmeleri büyük önem taşıyor.