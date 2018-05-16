Gazeteci- yazar Sabahattin Önkibar, Kaynak Yayınları'ndan çıkan 'Sarayın Bozkurtları' adlı yeni kitabında 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekmeleddin İhsanoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak Devlet Bahçeli'ye öneren ismin Abdullah Gül olduğunu iddia etti. Önkibar, o dönemde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye “Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı adayı yapın biz de destekleyelim” dediğini belirtti.
Önkibar'ın kitabındaki ilgili bölüm şu şekilde:
“Kemal Kılıçdaroğlu, önce Bahçeli'ye gidip şu teklifi yapar: “Meral Akşener'i Tayyip Erdoğan'a karşı aday yapın, onu destekleriz.”
Bahçeli bu teklifi geri çevirir ce Çankaya'da son günlerini geçiren Abdullah Gül'den randevu iste: “Sayın Gül, MHP olarak tekrar cumhurbaşkanlığına aday olmanızı teklif ediyoruz. Biz sizi desteklemeye hazırız.”
Gül şu cevabı verir: “Benim Tayyip Bey'e karşı aday olmam mümkün değil. Siz Ekmeleddin İhsanoğlu'nu aday yapın, şansı yüksek olur.”
Bu tavsiyeyi alan Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'na gider Ekmeleddin'i teklif eder.
Kılıçdaroğlu 'evet' deyince İhsanoğlu üsteklik CHP adayı olarak açıklanır.”
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