Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve geldiği seçimdeki rakibi olan MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, "Partinin milletvekili olarak parti disiplinine uymaktayım. O bakımdan, burada parti hangi tercihi yapıyorsa, ona katılıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve geldiği seçimdeki rakibi olan MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, "Partinin milletvekili olarak parti disiplinine uymaktayım. O bakımdan, burada parti hangi tercihi yapıyorsa, ona katılıyorum" dedi.







2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ve MHP'nin ortak adayı olarak Erdoğan'la girdiği yarışı kaybeden İhsanoğlu daha sonra MHP'den gelen teklifi kabul ederek, siyaset yolculuğunu MHP İstanbul Milletvekili olarak sürdürme kararı almıştı.

İhsanoğlu, Odatv'nin 'partisinin adayı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verip, vermeyeceği' sorusuna şu yanıtı verdi:



"Cumhurbaşkanlığı seçimi bittikten sonra bu konularda konuşmama kararı almış idim. Partiye davet edildim. Partiye katıldım, partinin milletvekili olarak parti disiplinine uymaktayım. O bakımdan, burada parti hangi tercihi yapıyorsa, ona ben katılıyorum."



ulusal.com.tr Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşerek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıklamasının ardından, bir açıklama da son seçimdeki en önemli rakibi Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan geldi.2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ve MHP'nin ortak adayı olarak Erdoğan'la girdiği yarışı kaybeden İhsanoğlu daha sonra MHP'den gelen teklifi kabul ederek, siyaset yolculuğunu MHP İstanbul Milletvekili olarak sürdürme kararı almıştı.İhsanoğlu, Odatv'nin 'partisinin adayı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verip, vermeyeceği' sorusuna şu yanıtı verdi:"Cumhurbaşkanlığı seçimi bittikten sonra bu konularda konuşmama kararı almış idim. Partiye davet edildim. Partiye katıldım, partinin milletvekili olarak parti disiplinine uymaktayım. O bakımdan, burada parti hangi tercihi yapıyorsa, ona ben katılıyorum."