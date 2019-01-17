Ekonomi alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda kabul edildi. Yeni yasaya göre; sütte ÖTV kaldırıldı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yatırımlarına bakanlık sermayesi desteği getirildi. Sinema yasalarını da ön sıraya alan Meclis, hafta sonu da mesai yapacak.

Meclis Genel Kurulunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.



Buna göre; malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak.



Şalgam suyu, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütlerinden ÖTV alınmayacak.



İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için "son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma" şartı kaldırılacak.



Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında TÜFE'deki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerli olacak.



Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü yatırımları, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden sermaye transferi yolu ile finanse edilecek.



Öte yandan Genel Kurul, ekonomi alanı ile sinema sektörüne ilişkin yeni teklifleri yasalaştırmak için bu hafta cuma ve cumartesi günleri de mesai yapacak.



Kabul edilen öneriye göre, sinema gündemi ön sıraya alındı. Teklifler, "temel kanun" olarak görüşülecek.



Meclis, haftalık çalışma günlerinin dışında, 18-19 Ocak Cuma ve Cumartesi günleri saat 14.00'te toplanarak, bu tekliflerin yasalaşması için çalışacak.





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