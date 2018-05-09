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Ekonomi zirvesi sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki "Ekonomi Koordinasyon Toplantısı" saat 14.45'te başladı. Toplantı saat 17:20'de sona erdi

Ekonomi zirvesi sonrası açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında yapılan Ekonomi Değerlendirme Toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, "Ülkemiz ekonomisinin en önemli çıpalarından olan mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Faiz ve döviz kuru baskısını azaltmak, bununla birlikte enflasyonla daha etkin mücadele etmek için gereken tedbirler alınacaktır" denildi.

"Kur rejimi, döviz tevdiat hesapları ve kambiyo rejimi başta olmak üzere hiçbir konuda, piyasa mekanizması dışında yöntemler asla söz konusu değildir." değildir denilen açıklamada, "Ülkemiz, önümüzdeki dönemde de yine büyüme esaslı ekonomi politikalarıyla yoluna devam edecektir." görüşüne yer verildi.

 Açıklamada, "Uluslararası yatırımcılar açısından ülkemizin cazibesini artıracak adımlar atılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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