Günün 12 saatini direksiyon başında geçiren taksicilere göre Türkiye’de hava döndü. Ekonomik kriz seçimin sonucunu belirleyecek.

Yaklaşan seçimin nabzını İstanbul’un Kağıthane ilçesinde taksicilerle tuttuk. Taksiciler, Türkiye’de havanın döndüğünü ve AKP için zor bir seçim olacağını söylediler. Vatandaş özellikle ekonomik krizin derinleşmesinden yakınıyor. Taksiciler, Uber’i doğuran rant sistemini değiştirecek bir siyasi parti arayışında.



Metro inşaatları, yapılaşma derken Kağıthane’nin trafiği iyiden iyiye sıkışmış. Taksiye binen bir mimar, hepimizin adını bildiği ünlü bir oteller zincirinin bölgedeki trafik güzergahını değiştirdiğini bile söylemiş. Trafik taksicinin başlıca derdi, vatandaşla sohbet ise olmazsa olmazı. Taksiye binenler en çok ekonomik sorunlardan yakınıyor. Gürkan Bey, namı diğer Vartolu. Vatandaşın genellikle iktidara tepkili olduğunu söyledi. “2019, AKP için zor geçecek. Yüzde 80 tepkili.”



Şeref Avseren de, vatandaşın ekonomik bunalımın altında ezildiğini belirtti. Avseren, “Vatandaş, enflasyonun yüksekliğinden ve zamlardan şikayetçi. Çözüm için bir arayış var. Yoğun çalışma hayatı, araştırma okuma imkanını elden alıyor. Öngörüler zayıflıyor” dedi.



İstanbul’da 17 bin 395 taksinin çalışma izni var. Bunun iki katı kadar da taksi şoförü günde 12 saat direksiyon sallıyor. Büyük çoğunluğu araç sahibi değil. Taksi şoförü günlük kazancının 200 lirasını plaka sahibine veriyor. O gün harcadığı yakıtın parasını da cebinden ödüyor. Bu koşullarda, Uber’in yaygınlaşması taksicilerin sorunlarını ikiye katladı. Aytunç Aşık, “İstanbul’da taksicilik için yetkilendirilmiş 17 bin 395 taksinin üzerindeki her araç kanunsuz. Twitter’ı bir düğmeye basıp kapatanlar Uber’i durdurmuyorsa buradan bir çıkarı olduğunu düşünmek hakkımız” diye konuştu.





Özlem Konur Usta/ Aydınlık