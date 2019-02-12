Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen “Ekonomik Kriz ve Çözüm Kurultayı”nın bu seferki durağı Kayseri'ydi. Sanayici ve sendikacıların bir araya geldiği kurultayda Türkiye’nin ekonomik krizden üreterek çıkacağı vurgulandı. Kurultayda konuşma yapan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Kul sıkışmadan Hızır yetişmez" dedi, üreticinin önümüzdeki dönemde baş tacı olacağını vurguladı.

Türkiye krizden üreterek çıkacak, üretici baş tacı olacak.



Ulusal Kanal ve Aydınlık gazetesi tarafından düzenlenen “Ekonomik Kriz ve Çözüm Kurultayı” Kayseri'de yapıldı.



Kurultayda, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Sanayici Volkan Alçı ve Türk İş Temsilcisi İdris Güven sırasıyla söz aldı.



Kayseri Öğretmen Evi’nde düzenlenen kurultayın açılış konuşmasını Aydınlık yazarı Oktay Yıldırım yaptı.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek konuşmasına, “Kul sıkışmadan Hızır yetişmez” deyişine atıf yaparak başladı.



Perinçek, “Üretici önümüzdeki dönem baş tacı olacak, önümüzdeki dönemin parolası budur” diye konuştu.



Kurultay’da söz alan Sanayici Volkan Alçı da Mecliste görüşülen maden yasasını değerlendirdi, çözüm önerilerini sıraladı.



Türk İş İl Temsilcisi ve Koop İş Şube Başkanı İdris Güven, ekonomik krizin gittikçe daha fazla hissedildiğine dikkat çekti. Güven birlik ve beraberliğe işaret etti.



Kurultay’da konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi, Kayserili yurttaşlar, yazılı ve sözlü olarak sorularını konuşmacılara yöneltti.



Ekonomik Kriz ve Çözüm Kurultayı’nın sonunda Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, kitaplarını imzaladı.





HABER: TANSEV KARA

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