Ekonomist Devrim Zelyut, Ulusal Kanal'da Umut Tezerer'in sunduğu Gün Ortası programında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2,5 milyonluk istihdam artışı beklentisi açıklamalarını değerlendirdi.



Zelyut şunları söyledi:



"Son derece realite dışı, gerçeklik dışında gerçekleşme ihtimali neredeyse sıfır. Çok basit matematik yapalım. Netice itibariyle 2.5 milyonluk bir istihdam artışı ne demek? İşsizliğin azalması demek, yeni insanların iş gücünün iş bulması demek. Peki bu nasıl olur? Tabi ki bu firmaların çalışmasıyla olur. Firmalar, mal ve hizmet üretecekler. Mal ve hizmeti, geçtiğimiz yıla göre çok daha fazla üretecekler ki o firmalar birilerini istihdam etsin. Oraya işçi alsın, yönetici alsın. Bir şekilde üretim yapabilecek insanları alsın. İşin özünde Türkiye'nin mal ve hizmet üretimini artırması yatıyor. Şu soruyu soralım. 2019 yılı için Türk ekonomisi firmalarımız acaba ürettikleri mal ve hizmet miktarını artırabilecekler mi? İşte burada bir sıkıntı var. Çünkü, 2019 yılıyla ilgili olarak yapılan tahminlere baktığımızda hem yabancı kurumların hem Türk kurumlarının hem de bizzatihi devletin yeni ekonomik planda hazırladığı büyüme tahminine baktığımızda maksimum %3.5 Tabi bu devletin rakamı. Diğer kurumların hazırladıklara raporlara baktığımızda eksi rakamlar bile var. Bırakın büyümeyi, küçüleceksiniz diyorlar. Biz önümüzdeki yıl, mal ve hizmet üretimi artıramayacaksak 2.5 milyonluk ek bir istihdam katkısını nasıl sağlayacağız? İşte burada soru işareti var. Matematik olarak da şöyle bir tablo koyalım. Ülke yüzde 1 büyüdüğü zaman -yani mal ve hizmet üretimini arttığını söylüyorum- yüzde 1 bunu arttırdığımız zaman, buna büyüme adı veriliyor. Bunun istihdama katkısı 0,65 puan. Diyelim 0.70 olsun. Ülke yüzde 5 büyüdüğünde istihdama katkı, yüzde 3.5 oluyor. Yüzde 3.5'un getirisi de kişi başında 1 milyon kişi."



HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ



Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğe değinen Ekonomist Zelyut şunları söyledi:



"Her iki ülkenin de nükleer kapasitesi var. Bu bağlamda, iş eğer çığrından çıkarsa Asya için çok büyük bir sıkıntı oluşabilir. Her iki ülke de Birleşik Devletler ile yakın. İş çılgınlığa ulaşmadan belki uluslararası toplumun müdahalesiyle kesilmesini görebiliriz. Uzak doğu borsalarında birazcık kırmızılar dediğimiz düşüşler ya da sıkıntılar dönüp Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri de etkiliyor. Neden? Küresel sermaye sahipleri, baktığı zaman eğer Asya'da bir problem görüyorsa burada tavırları şu oluyor: Ya anavatanlarına dönüyorlar batıya. Ya da altın gibi güvenli limanlara park ediyorlar. Buradan eğer gergin haberler gelirse ya da bu haberlerin tonu artarsa bu şu an pek fazla karşılık bulmadı Türk piyasalarında ama önümüzdeki dönemlerde iki devletin yapacağı işlere göre Türk piyasalarında hem döviz hem borsa piyasasında sıkıntılar yaratabilir. Bu, tabi ki piyasada makro bazlı. Mikro bazlı yani firmalar bazında, çok büyük Türk firmalarının Pakistan'da büyük operasyonlar yaptığını biliyoruz. Bunlardan birisi Arçelik, diğer Coca Cola içecek. Bunların da orada tabi ki ciddi pazar payları var. Şu an için bu Türk firmalarının operasyonları etkileyecek bir durum değil. Bu firmalarımız, gerçekten güçlü firmalar. İşleyişlerini başarıyla yapıyorlar."



