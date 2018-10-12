Piyasalar, Rahip Brunson'a bel bağlamış durumda. Aydınlık'a konuşan uzmanlar; Brunson'un bırakılmasının hukuki bir mesele olduğunu belirtti. "Ekonomide ciddi yapısal sorunlar" olduğu vurgulayan uzmanlar, "Serbest bırakma kararının sadece günü kurtaracağını" söyledi.

Gözler ev hapsinde tutulan Amerikalı Rahip Brunson davasına çevrildi. Piyasalar, Brunson'un serbest bırakılıp bırakılmamasına odakladı.



Uzmanlar ise Türkiye ekonomisinin kaderinin hukuki bir sonuca bağlı olamayacağını belirtti. Ekonomistler, "Ekonominin yapısal sorunları var. Bunlar çözülmedikçe piyasalar bu tür geçici çözüm beklentisine giriyor. Bu sadece günü kurtarır" değerlendirmesinde bulundu.



Aydınlık’a konuşan Ekonomist Cüneyt Akman, "Rahip Brunson’ın serbest bırakılıp ve Amerika'yla ilişkinin düzelmesi halinde büyük ölçüde Batı'ya bağlı olan finans sektörü bunu çok olumlu algılayacak. Konjonktürel olarak durumda bir düzelme olacak, dolar belli bir yere kadar aşağıya gelecek. Piyasa şu ana kadar olumlu beklenti içinde." dedi.



Akman, "Sorun Amerikayla ilişkiler mi?" diye sordu, "Türkiye'nin problemleri siyasi problemlerin ötesinde. Dolayısıyla Amerika'yla canciğer kuzu sarması da olsanız bu mesele çözülmez. Hatta bazı bakımlardan belki daha kötü bile olabilir." ifadelerini kullandı.



"Türkiye ile ABD arasındaki mesele Brunson meselesi değil." diyen Profesör Doktor Ercan Enç ise "Türkiye ekonomisinin geleceği Brunson’un bırakılıp bırakılmamasına kaldıysa, ekonominin durumu vahim demektir." yorumunda bulundu.



Profesör Doktor Aziz Konukman da "Brunson olayının doların yükselmesinin nedenlerinden biri olduğunu" söyledi. Ancak, "Brunson dışarı çıkınca kur 4 TL’lere düşecek gibi bir şey mümkün değil." vurgusu yaptı.



Profesör Doktor Oğuz Oyan'ın uyarısı ise dikkat çekici. Brunson’un bırakılmasının etkisi geçici olacağını belirten Oyan, "ekonominin temellerindeki bozuklukluğa" işaret etti.



ulusal.com.tr

