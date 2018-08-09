Tahliye kararına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz etmesi üzerine eski Yargıtay 9. Daire Başkanı Ekrem Ertuğrul hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.
Ertuğrul, düzenlenen operasyonla Ankara Polatlı’da ikamet ettiği evde tekrar yakalanarak tutuklandı.
Ertuğrul, Balyoz davasının kararını onaylayan heyetin başkanıydı.
15 Temmuz darbe girişiminden sonra örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanmış, dava sürecinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.
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Eski Yargıtay 9. Daire Başkanı Ekrem Ertuğrul Ankara Polatlı'da yakalandı. Ertuğrul, FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada tahliye edilmişti.
Tahliye kararına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz etmesi üzerine eski Yargıtay 9. Daire Başkanı Ekrem Ertuğrul hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.