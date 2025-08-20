Ekrem İmamoğlu adaylıktan çekiliyor mu? Yeni aday Selin Sayek Böke mi?

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Bloomberg’e verdiği röportaj, “adaylıktan vaz mı geçiyor?” sorularını gündeme getirdi. İmamoğlu’nun açıklamaları CHP kulislerini hareketlendirirken, parti içinde yeni bir adaylık formülünün tartışıldığı iddia edildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ekrem İmamoğlu adaylıktan çekiliyor mu? Yeni aday Selin Sayek Böke mi?
Yayınlanma:

EKOL TV’nin aktardığı kulis bilgilerine göre, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı için kadın bir aday seçeneğini gündemine aldığı öne sürüldü. Bu gelişme, “İmamoğlu’nun adayı Genel Sekreter Selin Sayek Böke mi?” sorularını beraberinde getirdi.

Selin Sayek Böke, daha önce Ankara’da açılışı yapılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinde, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve İmamoğlu’nun danışmanı Serkan Özcan ile birlikte icra kurulu üyesi olarak görevlendirilmişti. İmamoğlu’nun, bu görevlendirmenin ardından Böke’nin adaylığına dair görüşlerini CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e aktardığı da iddia edildi.

İMAMOĞLU'NDAN KRİTİK MESAJ

Bloomberg’e konuşan İmamoğlu, adaylığıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
“Eğer resmen adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir. Gerekirse başka bir isim öne çıkar, ama o kişi adalet, refah ve barış vizyonumuzu aynı kararlılıkla sürdürür.”

Ayrıca Batı’ya da seslenen İmamoğlu, bazı ülkelerin sessizliğini eleştirerek, “Washington’a, Berlin’e, Londra’ya ve diğer başkentlere sesleniyorum: İnsan hakları ve hukukun üstünlüğünü yüksek sesle savunan bazı ülkeler, sessiz kaldı” demişti.

SELİN SAYEK BÖKE KİMDİR?

1972 yılında doğan Selin Sayek Böke, lisans eğitimini ODTÜ İktisat Bölümü’nde tamamladı. Duke Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora yaptı. IMF, Dünya Bankası ve çeşitli üniversitelerde akademik görevlerde bulundu.

2014’ten itibaren CHP Parti Meclisi üyesi olan Böke, Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı, Parti Sözcülüğü ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulundu. Halen CHP Genel Sekreteri olarak görevini sürdürüyor.

21 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Çete çökertildi, 8 tutuklama21 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Çete çökertildi, 8 tutuklamaGündem
20 Ağustos hava durumu: Meteoroloji’den il il uyarı20 Ağustos hava durumu: Meteoroloji’den il il uyarıYurt
ekrem imamoğlu chp adayı
Günün Manşetleri
Memur-Sen hükümetin zam teklifini reddetti
Ekrem İmamoğlu adaylıktan çekiliyor mu?
Yasa dışı bahisle mücadelede yeni adım
21 ilde yasa dışı bahis operasyonu
20 Ağustos hava durumu
Hamas’ı yenmek kesin değil
Mücahit Birinci hakkında soruşturma izni verildi!
Milli Savunma Bakanı Güler’den Japonya mesajı
Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi!
CHP lideri Özgür Özel Sındırgı’da deprem bölgesinde
Çok Okunanlar
Altın fiyatları yükselişte mi? Altın fiyatları yükselişte mi?
Süper Lig’de 8 kulüp PFDK’ye sevk edildi! Süper Lig’de 8 kulüp PFDK’ye sevk edildi!
Son dakika: Deprem oldu! Son dakika: Deprem oldu!
20 Ağustos hava durumu 20 Ağustos hava durumu
Benzine ve motorine zam mı geldi? Benzine ve motorine zam mı geldi?