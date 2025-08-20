Ekrem İmamoğlu adaylıktan çekiliyor mu? Yeni aday Selin Sayek Böke mi?

EKOL TV’nin aktardığı kulis bilgilerine göre, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı için kadın bir aday seçeneğini gündemine aldığı öne sürüldü. Bu gelişme, “İmamoğlu’nun adayı Genel Sekreter Selin Sayek Böke mi?” sorularını beraberinde getirdi.

Selin Sayek Böke, daha önce Ankara’da açılışı yapılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinde, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve İmamoğlu’nun danışmanı Serkan Özcan ile birlikte icra kurulu üyesi olarak görevlendirilmişti. İmamoğlu’nun, bu görevlendirmenin ardından Böke’nin adaylığına dair görüşlerini CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e aktardığı da iddia edildi.

İMAMOĞLU'NDAN KRİTİK MESAJ

Bloomberg’e konuşan İmamoğlu, adaylığıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

“Eğer resmen adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir. Gerekirse başka bir isim öne çıkar, ama o kişi adalet, refah ve barış vizyonumuzu aynı kararlılıkla sürdürür.”

Ayrıca Batı’ya da seslenen İmamoğlu, bazı ülkelerin sessizliğini eleştirerek, “Washington’a, Berlin’e, Londra’ya ve diğer başkentlere sesleniyorum: İnsan hakları ve hukukun üstünlüğünü yüksek sesle savunan bazı ülkeler, sessiz kaldı” demişti.

SELİN SAYEK BÖKE KİMDİR?

1972 yılında doğan Selin Sayek Böke, lisans eğitimini ODTÜ İktisat Bölümü’nde tamamladı. Duke Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora yaptı. IMF, Dünya Bankası ve çeşitli üniversitelerde akademik görevlerde bulundu.

2014’ten itibaren CHP Parti Meclisi üyesi olan Böke, Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı, Parti Sözcülüğü ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulundu. Halen CHP Genel Sekreteri olarak görevini sürdürüyor.