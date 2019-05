İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Artık İstanbul'da sadece dini bayramlarda değil, aynı zamanda milli bayramlarda da toplu ulaşım ücretsiz olacak. Bu uygulamaya en kısa zamanda başlayacağımızı bugün burada huzurunuzda müjdeliyorum." dedi.

İmamoğlu, Maltepe Miting Alanı'nda düzenlenen "İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç Buluşması"nda yaptığı konuşmada, İstanbul'da yeni bir başlangıca adım attıklarını söyledi.

Ekrem İmamoğlu, "Bir sevinci paylaşıyoruz ama ne yazık ki, bir diğer yanımız kederdir. Irak sınırında devam eden operasyonlarda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Terörü lanetliyorum. Evet, bir millet sevinçte ve kederde ortak olabiliyorsa, millettir. Vatandaşların bir bölümünün sevinci, başka vatandaşların gönlünü kırıyorsa, orada bir sorun var demektir." diye konuştu.



Seçimlerden sonra birlik, bütünlük, kardeşlik mesajları vermenin kolay olduğunu ancak zor ve değerli olanın seçimden önce de ağır ithamlardan, çirkin sözlerden, yakışıksız, mesnetsiz iddialardan uzak bir siyaset yapabilmek olduğunu ifade eden İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir sözle kalpleri kırarsınız ama bin sözle kalpleri kazanamazsınız. Seçimleri değil, sizlerin kalplerini kazanmayı yeğlerim. 31 Mart İstanbul yerel seçimleri tarihe geçmiştir. Bu seçimde herkesin özellikle siyasilerin alacağı dersler vardır. Siyaset her koşulda, sevgi, saygı ve centilmenlik içinde yapılmalıdır. Bu centilmenlikten asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Herkesin, dünya görüşü, değerleri, inançları farklı olabilir. Bunları yarıştırmanın, çatıştırmanın adı asla siyaset değildir. Siyaset, kendi değerlerinden, inançlarından yola çıkarak, neyi nasıl yaptığınla hangi sorunlara nasıl çözümler ürettiğinle ilgili bir şeydir. Bu seçimden herkesin, ama özellikle de siyasetçilerin alacağı dersler vardır. Bu dersi hiç kimse unutmasın. Siyaset her şeyden çok, çözüm üretme işidir. 31 Mart seçimlerinden bu dersleri çıkaramayanlar bundan sonra kazanabilirler. Seçimlerden bu dersleri almamış olanlar bundan sonra seçim kazansa da sonuçta kazanan asla milletimiz olamaz. Kazanan vatandaş olamaz."

İmamoğlu, eksiği, yanlışı, zafiyeti varsa mutlaka düzelteceğine, çok daha kaliteli siyaset yapmak için gayret edeceğine söz vererek, "Çünkü İstanbul'da yeni bir başlangıca imza atacaksak eğer öncelikle siyaset anlayışını, siyaset yapma biçimini değiştirmek zorundayız. Yeni nesil bir siyaseti, siyasetin en yeni sürümünü, bu şehre, bu ülkeye hakim kılmak zorundayız. 31 Mart, yeni nesil siyaset anlayışının halkta nasıl büyük bir karşılığı olduğunu göstermiştir. Bu anlayıştan ayrılmadan iş yapmaya, çözüm üretmeye, sonuç almaya devam edeceğim. Size bunun sözünü veriyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da oy sayma işleminin 17 gün sürdüğünü hatırlatan İmamoğlu, gelecekte bu süreçte yaşananlar ve bu ülkeye yaşatılmak istenenler hakkında çok şey yazılacağına inandığını söyledi.

Yaşananların hepsini bir kenara bırakma ve tüm İstanbullulara hizmet etme sorumluluğuna odaklandığını ifade eden İmamoğlu, "17 gün boyunca yaşanan ve kısmen bugün hala devam eden gelişmeler, bizi milletçe bir 'demokrasi sınavı'ndan geçirmiştir. Büyük bir mutluluk, büyük bir gururla ifade ediyorum, milletimiz bu demokrasi sınavını başarıyla vermiştir. Bu muhteşem millet, demokratik olgunluğunu bir kez daha kanıtlamıştır." diye konuştu.







"Belediyeciliğimiz hesap veren, şeffaf bir belediyecilik olacak"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kampanyası boyunca verdiği sözleri hayata geçirmek için gerekenleri yapacağını anlatarak, "Artık İstanbul'da sadece dini bayramlarda değil, aynı zamanda milli bayramlarda da toplu ulaşım ücretsiz olacak. Bu uygulamaya en kısa zamanda başlayacağımızı bugün burada huzurunuzda müjdeliyorum." dedi.

İstanbul'a yeni nesil siyaset, belediyecilik, yerel demokrasi, toplumsal birlik ve yurttaşlık anlayışı hakim olacağını anlatan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarla arasına fiziki ve duygusal engeller koyan siyasetçilerin devri kapanmıştır. Vatandaşa karşı kibirle yaklaşan, vatandaşa karşı sevgisiz, saygısız davranan siyasetçilerin devri kapanmıştır. Vatandaş, bu ülkenin efendisidir. Siyasetçiler, yöneticiler bu ülkenin hizmetkarlarıdır. Bundan böyle herkes yerini bilecek, herkes haddini bilecek. Ben, yeni nesil siyaset anlayışıyla İstanbul'u yönetirken, her zaman hukukun üstünlüğünü kabul edeceğim. Kanunları, kurumları ve kuralları kendi amaçları uğruna eğip büken, kendisi için iyi olanı, herkese dayatan bir yönetici asla olmayacağım. Başta Anayasa ve kanunlar olmak üzere, hukukun temel ve evrensel hükümlerinin kamu eliyle eğilip bükülmesine izin vermeyeceğim. Kamu otoritesi karşısında vatandaşın güçsüz ve korumasız kalmasından yararlananlara karşı çıkacağım. Yöneticilik hak ve imkanlarından yararlanarak milli ve manevi değerleri asla istismar etmeyeceğim. Kimsenin kalbini kırmayacağım. Kimsenin kalbinin ve gururunun kırılmasına müsaade etmeyeceğim. Bu ülkenin kurucu değerlerine sonuna kadar bağlı kalacağım. Bizim belediyeciliğimiz aynı zamanda hesap veren, şeffaf bir belediyecilik olacak."

İstanbul'da artık inançların, yaşam tarzlarının, ideolojilerin, siyasi aidiyetlerin doğrudan ya da dolaylı biçimde hiç kimseye, hiçbir şekilde dayatılmasının söz konusu olmayacağını anlatan İmamoğlu, "Herkes kendi rengini, kendi kimliğini, kendi benliğini özgürce, eşit ve saygın bir biçimde yaşayacak. Bu şehir sadece ve tek bir rengin tonlarından oluşmayacak. Bu şehir rengarenk olacak." dedi.



"Büyük iddialar olduğunun farkındayım"

İstanbul'un güzelliklerinden, nimetlerinden yoksun bırakıldığı duygusuna kapılmayacağını dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Son olarak İstanbul'da artık 'yeni nesil yurttaşlık' anlayışı hakim olacak. Katılım mekanizmalarının genişletilmesine paralel olarak yurttaşların enformasyon ve bilişim teknolojilerine eşit koşullarda erişimi de sağlanacak. Böylece soran, sorgulayan, talep eden, hakkını yedirmeyen yurttaşlar bu kentte eşitliğin ve özgürlüğün tadını çıkaracaklar. Hiç kimse kamu gücünden korkmayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde hiçbir kamu görevlisi, benim hiçbir çalışma arkadaşım kamu gücünü kendi gücü olarak görmeyecek, kullanmayacak. Bu kentin kadim değerleriyle, maneviyatıyla, tarihsel birikimiyle, binlerce yıl öncesinden Fatih Sultan Mehmet'e, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar demokratik ruhuyla, evrensel değerleri buluşturan ve gelecek nesillere aktaracağımız, köklü bir sosyal dönüşümü harekete geçirmeyi amaçlıyorum. İstanbul'un sorunlarını çözmenin ötesine geçmeyi, İstanbul'da herkes için mutlu ve huzurlu yeni bir hayat kurmayı, yeni bir ortak yaşam kültürü oluşturmayı hedefliyorum. Evet, bunların büyük iddialar olduğunun gayet iyi farkındayım."



Kılıçdaroğlu'na saldırı

Konuşmasının sonunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıya ilişkin İmamoğlu, şunları söyledi:

"Buradan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını ve sevgilerini size iletiyorum. Bugün talihsiz bir olay yaşandı ama kendisi çok iyi. Güler yüzlü bir şekilde sizleri sevgiyle saygıyla selamladı. Orada bu hareketi yapanlar, vatandaşlarımız değil. Orada bu hareketi yapanlar, talimat almış kişilerdir. Benim vatandaşım böyle bir şey yapmaz. Görüşü ne olursa olsun yapmaz. Göreceksiniz bu sefer sevgi kazanacak. Bu sefer saygı kazanacak. Hep birlikte olursak, sırt sırta verirsek çok iddialıyız. Hatırlatıyorum, 'Yurtta sulh, cihanda sulh.' İstanbul'da barış iddiası, yakın coğrafyamıza Avrupa'ya ve dünyaya en etkili mesajdır."

İmamoğlu, bu sırada katılımcıları "Yuhlamayalım" diye uyardı.



Notlar

Maltepe Miting Alanı'nda düzenlenen etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar, 11.00 sıralarında alana gelmeye başladı.

Oluşturulan kontrol noktalarından geçerek alana giriş yapan vatandaşlara Türk bayrakları dağıtıldı. Vatandaşların taraftarı oldukları futbol takımların bayrakları ile Ekrem İmamoğlu'na destek pankartları taşıdıkları da görüldü.

Alana kurulan platformun her iki yanında Türk bayrağı ile Atatürk portresi bulunurken, platforma 2 dev ekran ile ses sistemleri yerleştirildi.

Gazeteciler için hazırlanan basın tribününün hemen arkasındaki alanda ise canlı yayın araçları yer aldı. Öte yandan, miting alanının çevresinde ambulanslar da etkinlik bitimine kadar hazır bekletildi.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara, DJ performansının yanı sıra Maltepe Çocuk Korosu, Anadolu Ateşi ile Mehteran Takımı tarafından gösteri sunuldu.

Gösterilerin ardından platforma annesi Hava ve babası Hasan İmamoğlu ile eşi Dilek, kızı Beren, oğulları Semih ve Mehmet Selim ile çıkan Ekrem İmamoğlu, ailesiyle vatandaşları selamladı. Daha sonra halka hitap eden İmamoğlu, yaklaşık 1 saat platformda kaldı.

Konuşması esnasında Tuğçe ve Burak isimli çiftin "Ekrem abi nikahımızı sen kıyar mısın?" yazılı pankart açtığını gören İmamoğlu, çiftin nikahını kıyacağına dair söz verdi.

Daha sonra, sahneye çıkan çocuklara sarılan İmamoğlu konuşmasını bir süre böyle devam ettirdi.

Etkinlikte, bazı CHP'li milletvekilleri ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve bazı belediye başkanları da bulundu.