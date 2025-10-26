Ekrem İmamoğlu 'casusluk' ifadesi için Çağlayan Adliyesi'nde!

Görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan 'casusluk' soruşturması kapsamında ifade vermek üzere cezaevinden Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra, stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve daha önce 'casusluk' suçundan tutuklanan şüpheli Hüseyin Gün’ü de kapsıyor. Başsavcılık, 'casusluk' iddiasına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Soruşturma kapsamında ifade vermesi beklenen Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu cezaevinden alınarak Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. İmamoğlu'nun adliyeye getirilmesiyle birlikte adliye binası ve çevresinde güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarıldığı gözlendi.

EŞİ DİLEK İMAMOĞLU VE ÖZGÜR ÖZEL'DEN DESTEK

Ekrem İmamoğlu'na destek olmak amacıyla eşi Dilek İmamoğlu da adliyeye geldi. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda partilinin de İmamoğlu'na destek vermek üzere adliyeye geldiği görüldü. İmamoğlu’nun savcılık tarafından ifadesinin alınması işlemlerinin önümüzdeki dakikalarda başlaması bekleniyor.

