"Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında sanık Fatoş Pınar Türker fenalaştı
"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildiği sırada tutuklu sanık Fatoş Pınar Türker fenalaştı.
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"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ikinci duruşmasının 13'üncü gününde tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.
SAĞLIK EKİPLERİ SALONA MÜDAHALE ETTİ
Duruşmada tutuksuz sanık savunması esnasında tutuklu sanık Fatoş Pınar Türker fenalaştı. Türker'e sağlık ekipleri duruşma salonunda müdahale etti. Türker'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.