‘Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü’ davasında yeni gelişme: İnan Güney'in de aralarında olduğu 6 sanık tahliye edildi

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının yargılama sürecinde 64. oturum tamamlandı. Mahkeme heyeti, gerçekleşen oturumun ardından ara kararını açıkladı. Oturum sonucunda dosyada yargılanan sanıkların tutukluluk durumları karara bağlandı ve davanın ilerleyen sürecine dair yeni planlama yapıldı.

İNAN GÜNEY İLE BİRLİKTE 6 KİŞİYE TAHLİYE ÇIKTI

Mahkeme heyetinin açıkladığı ara karar doğrultusunda tutuklu bulunan toplam 6 sanığın tahliyesine hükmedildi. Tahliye kararı verilen isimler arasında Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney de yer aldı. Karar kapsamında İnan Güney'in yanı sıra etkinlik organizatörü Ceyda Kıryak ve İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay tahliye edildi. Aynı ara kararla eski İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel ile Kültür A.Ş. organizasyon şefi Metin Bal hakkında da tahliye hükmü uygulandı.

Tahliye kararlarının bildirilmesinin ardından davanın ilerleyen aşamalarına dair takvim netleşti. Mahkeme heyeti, davanın bir sonraki duruşma tarihini 17 Ağustos 2026 olarak belirledi. Belirlenen bu yeni oturumda yargılama sürecine, tutuksuz sanıkların mahkeme heyeti karşısında savunmalarının alınmasıyla devam edileceği kaydedildi.