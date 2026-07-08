‘Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü’ davasında yeni gelişme: İnan Güney'in de aralarında olduğu 6 sanık tahliye edildi

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının 64. oturumunda mahkeme ara kararını duyurdu. Görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile birlikte 5 ismin daha tahliyesine hükmedildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
‘Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü’ davasında yeni gelişme: İnan Güney'in de aralarında olduğu 6 sanık tahliye edildi
Yayınlanma: Güncellenme:

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının yargılama sürecinde 64. oturum tamamlandı. Mahkeme heyeti, gerçekleşen oturumun ardından ara kararını açıkladı. Oturum sonucunda dosyada yargılanan sanıkların tutukluluk durumları karara bağlandı ve davanın ilerleyen sürecine dair yeni planlama yapıldı.

İNAN GÜNEY İLE BİRLİKTE 6 KİŞİYE TAHLİYE ÇIKTI

Mahkeme heyetinin açıkladığı ara karar doğrultusunda tutuklu bulunan toplam 6 sanığın tahliyesine hükmedildi. Tahliye kararı verilen isimler arasında Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney de yer aldı. Karar kapsamında İnan Güney'in yanı sıra etkinlik organizatörü Ceyda Kıryak ve İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay tahliye edildi. Aynı ara kararla eski İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel ile Kültür A.Ş. organizasyon şefi Metin Bal hakkında da tahliye hükmü uygulandı.

Tahliye kararlarının bildirilmesinin ardından davanın ilerleyen aşamalarına dair takvim netleşti. Mahkeme heyeti, davanın bir sonraki duruşma tarihini 17 Ağustos 2026 olarak belirledi. Belirlenen bu yeni oturumda yargılama sürecine, tutuksuz sanıkların mahkeme heyeti karşısında savunmalarının alınmasıyla devam edileceği kaydedildi.

İstanbullular dikkat, AKOM saat verdi! Perşembe günü kuvvetli sağanak bekleniyorİstanbullular dikkat, AKOM saat verdi! Perşembe günü kuvvetli sağanak bekleniyorYurt
Park halindeki araçta korkutan yangın! Sebebi navigasyon cihazıPark halindeki araçta korkutan yangın! Sebebi navigasyon cihazıYurt
ekrem imamoğlu
Günün Manşetleri
İnan Güney'in de aralarında olduğu 6 sanık tahliye edildi
Araç sahipleri dikkat, bu tuzağa düşmeyin!
"ABD'ye destek veren her yeri vuracağız"
Trump'tan son dakika açıklaması
Rusya resmen tehdit ilan edildi!
Sultanlar Polonya'yı puan tablosunda ezip geçti
İran, ABD'ye ait 85 Askeri Üssü füzelerle vurdu
15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı
ABD Başkanı Trump'tan Ankara'da CAATSA açıklaması
iflas eden denge politikası
Çok Okunanlar
3 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 3 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Bahar havası bitiyor, sağanak geliyor: 9 Temmuz Perşembe Günü bu 25 ilde yaşayanlar dikkat! Bahar havası bitiyor, sağanak geliyor: 9 Temmuz Perşembe Günü bu 25 ilde yaşayanlar dikkat!
15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı 15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı
Altın fiyatlarında hareketlilik! Altın fiyatlarında hareketlilik!
'Evinin önüne park etme' kavgası büyüdü! 'Evinin önüne park etme' kavgası büyüdü!