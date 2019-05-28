CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında HDP'nin terörü destekleyen faaliyetlerinden ötürü tutuklu bulunan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a övgüler dizdi. Keşke Demirtaş'la tanışsaydık diyen İmamoğlu "Demirtaş'ı alkışlıyorum" diye konuştu. Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel, İmamoğlu'na sert tepki gösterdi. Yücel "Demirtaş'ı tanımanız için daha kaç şehit vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Selahattin Demirtaş'ı övdü, "Keşke tanışsaydık" dedi. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Habertürk'te konuştu.



İmamoğlu'na Demirtaş'ın kendisine verdiği destek hatırlatıldı. CHP'nin İstanbul adayı HDP'nin tutuklu eş genel başkanı hakkında olumlu ifadeler kullandı.



Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başarılı bir politika izlediğini belirtti.



Ekrem İmamoğlu, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları ile görüşmesini de değerlendirdi.



İmamoğlu'nun Demirtaş güzellemesine Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel'den tepki geldi.



Yücel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Selahattin Demirtaş'la tanışmanız için daha kaç Mehmetçiği şehit vermemiz gerekiyor?" ifadelerini kullandı.





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