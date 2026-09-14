Ekrem İmamoğlu hâkim karşısında: 80'inci oturum başladı

Duruşmaya; aralarında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve avukat Mehmet Pehlivan'ın da yer aldığı bir kısım tutuklu sanıklar geniş güvenlik önlemleri altında katıldı.

SİLİVRİ'DE DEV DURUŞMA: TUTUKLU VE TUTUKSUZ SANIKLAR SALONDA HAZIR BULUNDU

Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda başlayan 80'inci oturumun öne çıkan detayları şöyle:

Duruşmada Ekrem İmamoğlu, Mehmet Murat Çalık ve Murat Ongun gibi davanın ana omurgasını oluşturan tutuklu sanıkların yanı sıra tutuksuz yargılanan sanıklar, müdafi avukatları ve sanık yakınları izleyici bölümünde hazır bulundu.

Mahkeme heyetinin daha önce belirlediği duruşma takvimi uyarınca, tutuksuz sanıkların savunmalarının dinlenmesine ve çapraz sorgu işlemlerine devam ediliyor.

Yargılama sürecinde heyet, dosyada yer alan iddialar, MASAK ve bilirkişi raporları ile tanık beyanlarına ilişkin sanıkların savunmalarını kayda geçiriyor.

414 SANIKLI DEV DOSYADA YARGILAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İddianamede "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme, ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve rüşvet" gibi çeşitli suçlamalar yöneltilen 414 sanıklı davada, tutuksuz sanıkların beyanlarının tamamlanmasının ardından taraf avukatlarının talepleri alınacak.

Mahkeme heyetinin, tutuksuz sanıkların savunma işlemlerinin ardından tutuklu sanıkların tutukluluk incelemelerine ilişkin ara kararını açıklaması bekleniyor.