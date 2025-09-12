Ekrem İmamoğlu hakim karşısında! Aylık gelirini ve yüksek lisansını açıkladı

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda duruşmayı gerçekleştirdi. Duruşmaya tutuklu Ekrem İmamoğlu ve avukatları katılırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve çocukları, babası Hasan İmamoğlu, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkan yardımcıları, CHP milletvekilleri, mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, bazı il ve ilçe belediye başkanları ile çok sayıda izleyici de hazır bulundu.

KİMLİK TESPİTİYLE BAŞLADI

Duruşma, İmamoğlu’nun kimlik tespitiyle başladı. Kimlik tespitinde İmamoğlu, tahsil durumunun “yüksek lisans” ve aylık ortalama gelirinin 250 bin lira olduğunu açıkladı. Duruşma, mahkeme hakiminin iddianame özetini okumasıyla devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 18 Eylül 2024 tarihinde Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla CİMER’e başvuruda bulunulduğu belirtiliyor. Aynı iddiaya ilişkin 1 Ekim 2024’te savcılığa şikayet dilekçesi sunuldu ve soruşturma başlatıldı.

İddianamede, İmamoğlu’nun Kıbrıs’ta öğrenim gördüğü ve İstanbul Üniversitesi’ne geçiş yaptığı University College of Northern Cyprus'ın (UCNC), 1990 yılında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından tanınmadığı kaydediliyor. YÖK’ün 1988 ve 1992 tarihli yazılarında, KKTC’de faaliyet gösteren YÖK kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin tanındığı ifade ediliyor.

Ayrıca, yatay geçiş kontenjanlarının usulsüz olarak artırıldığı, bazı öğrencilerin listeden çıkarılıp yeni öğrencilerin eklendiği, üç kişilik kontenjanın bulunduğu bölüme usulsüz şekilde 54 öğrencinin alındığı iddia ediliyor.