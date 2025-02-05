Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek'in "mağdur" sıfatıyla yer aldığı belirtildi. İddianamede, İmamoğlu’nun bir panelde kullandığı ifadelerle Başsavcı Gürlek’i hedef alarak suç teşkil eden söylemler kullandığı kaydedildi.

Başsavcı Gürlek'in geçmişte de terör suçlarına bakan ağır ceza mahkemelerinde başkanlık yaptığına dikkat çekilen iddianamede, Gürlek’in terör örgütleri tarafından hedef alındığı ve açık kimlik bilgileriyle tehdit edildiği belirtildi. İmamoğlu'nun bu ifadeleriyle, terörle mücadele eden kişileri hedef gösterdiği vurgulandı.

İddianamede ayrıca, İmamoğlu’nun konuşmalarının kamu görevlisi olan Gürlek’i küçük düşürücü nitelikte olduğu ve düşünceyi açıklama sınırlarını aştığı ifade edildi. Söz konusu konuşmanın, kişisel saygınlığa zarar verme amacı taşıdığı ve görüş açıklama niteliğinde olmadığının altı çizildi.

İmamoğlu'nun, Başsavcı Gürlek ve ailesine yönelik kullandığı ifadelerin tehdit içeriği taşıdığı, mağdur üzerinde korku yaratabileceği belirtilerek, "tehdit" suçunun işlendiği sonucuna varıldı.

İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta yaptığı açıklamalarla bir mahkeme bilirkişisini hedef göstererek "yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs etmek" suçunu işlediği de ifade edildi. Bu durumun, İmamoğlu'nun nüfuzunu kullanarak yargı organlarını etkilemeye yönelik bir girişim olduğu vurgulandı.

İmamoğlu'nun, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilerek, Türk Ceza Kanunu 53. maddesi gereği kamu görevlerinden yoksun bırakılması da istendi.

İddianame, değerlendirilmek üzere ağır ceza mahkemesine gönderildi ve mahkeme heyetinin incelemesi sürüyor.