Ekrem İmamoğlu hakkında “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret” suçundan soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir adli süreç başladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda “çıkar amaçlı suç örgütü” dosyası olarak bilinen davanın duruşmasında yargı mensuplarına yönelik sözleri nedeniyle İmamoğlu hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan resen soruşturma açtı.

DURUŞMADAKİ SÖZLERİ İNCELEMEYE ALINDI

Soruşturmaya konu olan olay, 6 Nisan 2026 tarihinde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sırasında meydana geldi. İddialara göre Ekrem İmamoğlu, ilgili dosyada görev yapan yargı mensuplarını kastederek, “Bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır” ifadelerini kullandı.

Sarf edilen sözlerin "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret" suçu kapsamında değerlendirilmesiyle birlikte başsavcılık harekete geçerek soruşturmayı resen başlattı.