Ekrem İmamoğlu hakkında “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret” suçundan soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bir duruşmada sarf ettiği sözler nedeniyle "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret" suçlamasıyla resen soruşturma başlattı.

Simge Sarıyar
Ekrem İmamoğlu hakkında “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret” suçundan soruşturma
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir adli süreç başladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda “çıkar amaçlı suç örgütü” dosyası olarak bilinen davanın duruşmasında yargı mensuplarına yönelik sözleri nedeniyle İmamoğlu hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan resen soruşturma açtı.

DURUŞMADAKİ SÖZLERİ İNCELEMEYE ALINDI

Soruşturmaya konu olan olay, 6 Nisan 2026 tarihinde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sırasında meydana geldi. İddialara göre Ekrem İmamoğlu, ilgili dosyada görev yapan yargı mensuplarını kastederek, “Bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır” ifadelerini kullandı.

Sarf edilen sözlerin "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret" suçu kapsamında değerlendirilmesiyle birlikte başsavcılık harekete geçerek soruşturmayı resen başlattı.

Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol ve çok sayıda ünlü gözaltına alındıÜnlülere uyuşturucu operasyonu: Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol ve çok sayıda ünlü gözaltına alındıGündem
İstanbul merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu: 28 gözaltıİstanbul merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu: 28 gözaltıGündem
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
Mart ayında havayolu yolcu sayısı İstanbul nüfusunu geride bıraktı
Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol ve çok sayıda ünlü gözaltında
İstanbul merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu
Üsküdar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu!
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde taciz iddiası
"Mavi Vatan 2026 Tatbikatı" devam ediyor
Filistin'de 21 binden fazla çocuk Siyonist İsrail tarafından katledildi
Tahran, ABD'nin aracı ülkelerle ilettiği 'geçici ateşkesi' reddetti
Bölünmüş yol ağı 30 bin kilometreyi aştı
Çok Okunanlar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Manisa’da 69 yaşındaki kadın, 5 yarım altın için boğularak öldürüldü Manisa’da 69 yaşındaki kadın, 5 yarım altın için boğularak öldürüldü
Gazete manşetleri 7 Nisan Salı Gazete manşetleri 7 Nisan Salı