Ekrem İmamoğlu: Kürt sorunu Meclis'te çözülmeli

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır’daki konuşmasında, Kürtlerin sorunlarını dile getirdiği sürece Kürt sorununun var olduğunu belirtti. Bu sorunun diyalog ve şeffaflıkla, toplumun her kesiminin görüşü alınarak, özellikle TBMM’de çözülmesi gerektiğini ifade etti.

İmamoğlu, şiddet ve çatışmalarla hiçbir sorunun çözülemeyeceğini belirterek, silahların susması gerektiğini vurguladı. Çözümün, tüm toplum kesimlerinin diyaloğuyla mümkün olduğunu söyledi ve Kürtlerin ve diğer toplum kesimlerinin eşit yurttaşlık hakkına sahip olmaları gerektiğini söyledi.

Konuşmasında kayyım politikasını da eleştiren İmamoğlu, "Bir daha bu ülkede hiçbir siyasi otorite milletin iradesinin üstüne kayyımlarla çökmesin diye yola çıktık." dedi.

Salonda sık sık "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları yükselirken, İmamoğlu da kürtçe olarak "Nevruz Piroz be" diyerek Nevruz'u kutladı.