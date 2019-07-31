Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'li belediyelerdeki akraba atamalarıyla ilgili flaş açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı belediye başkanlarının akrabalarını belediye şirketlerine yerleştirmesine ilişkin, "Burası eş, dost, akraba yeri değil kardeşim. Kimse, hiç fark etmez. Ben de aynı şeyi yapıyorsam, benim partim de hesap soracak. Kendi vicdanına da hesap soracak." dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. kendisine tebrik ziyaretinde bulunan Redbul Türkiye Genel Müdürü Fatih Gönç, Hollanda-Türkiye Ticaret Odası Başkanı Ethem Emre ve sanatçı Kubat'ı ayrı ayrı makamında kabul etti.



Kubat ile ziyarete ilişkin açıklama yapan İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.



İmamoğlu, kamunun çok farklı bir özelliği olduğunu, buralarda bir aileye, bir şirkete değil, direkt topluma hizmet edildiğini söyledi.



Son günlerde yakın akrabalarını belediyelere ait şirketlere atayan belediye başkanlarının bu tavırlarına ilişkin görüşleri sorulan İmamoğlu, şöyle devam etti:



"Hiç fark etmiyor. Derhal gereğini yapmaları gerekiyor. Bugün değil. Ben bunu seçim meydanlarında söyledim. Derhal gereğini yapmalılar. Burası eş, dost, akraba yeri değil kardeşim. Kimse, hiç fark etmez. Ben de aynı şeyi yapıyorsam, benim partim de hesap soracak. Kendi vicdanına da hesap soracak. 'Ama çok marifetli' deniliyor. Gitsin marifetini başka yerde değerlendirsin, iş yapsın. Çok netiz bu konuda. Bu konuda taviz yok. 'Öbür taraf 105 insan yapıyor, bizdeki 5 insan yapıyor. Bizdeki az' denilmesi hiç fark etmez. Benim 5 arkadaşım o yanlışını düzeltecek. Derhal, düzeltecek. 'Kusura bakmayın hemşehrilerim. Ben bunu düzeltiyorum, işime bakıyorum' diyecek. Bitti, bu kadar basit. Burası, eş dost, akraba yeri değil. Benim akrabalarım dün beni ziyaret geldi. Köyden de gelenler vardı. Ağladılar gururdan, gittiler. Bitti. İlişki bu kadar. Böyle bir düzeni yönetirsek biz, topluma gerekli mesajları veririz. Derhal gereğini yapmalılar."



"İstanbul'un, Türkiye'nin yetenekli insanları bizimle çalışmak istiyor"



İBB'nin iştiraklerinin başına atanacak isimlerin belirlenmesi konusundaki çalışmaların ne durumda olduğuna ilişkin soru yöneltilmesi üzerine İmamoğlu, şunları kaydetti:



"Çok iyi gidiyor. Çok da gururlanıyorum açıkçası. İstanbul'un, Türkiye'nin çok yetenekli insanları, bizimle çalışmak istediklerini ortaya koyuyorlar. Geçmişteki birikimleri, ortaya koydukları performanslarıyla gerçekten alkışlanacak başarılara imza atmış insanlar, bizimle beraber yol yürümek istiyorlar. Bu benim için çok değerli. Bu sürecin en doğru şekilde yönetilmesi adına da uzman arkadaşlarımız, en objektif şekliyle durumu irdeliyorlar. Muhtemelen bu hafta, büyük bir kısmını sizlerle paylaşacağım. Göreceksiniz, her birisinin geçmişinde başarı var. Çünkü bizim iştiraklerden beklentimiz çok büyük.



İştiraklerimizin şu felsefesi olacak. Kamuya hizmet edecek ama kazancını yine kamu ile paylaşacak. Aynı zamanda gerektiğinde finansman anlamda da kamuya servis edebilecek bir kurumsal şirket düzeni olacak. Bunun anlamı şu, dünyada herhangi bir finans kuruluşuna gittiğinde ya da Türkiye'nin herhangi bir finansal kuruluşuna gittiğinde çok itibarlı, üretken, iş geliştiren bir mekanizmaya sahip iştiraklerimiz haline gelecekler. Bu bakımdan oluşan insan kaynakları portföyümüz, genel müdürlerin özellikle çok üst seviyede. Tümüyle yönetimsel sorunlarını toparladığımızda iştiraklerimizi gerçekten böyle vitrine koyduğumuzda, çalışanlarıyla beraber, herkesin gurur duyacağı bir şekli alacak."