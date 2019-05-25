Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu ile Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışa Derneği (EYT SYDD) yöneticileri görüştü. Edinilen bilgilere göre, İmamoğlu, kendisini ziyaret eden EYT SYDD yöneticilerine başarılar dileyip yürekten EYT'lilerin yanında olduğunu ifade etti. Ayrıca, EYT'lilerin İmamoğlu'nu yarın Yenikapı'da yapılacak büyük mitinge de davet etti

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışa Derneği (EYT SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak ve beraberindeki heyet, Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.



EYT'liler, yarın yapılacak büyük Yenikapı mitingi öncesi Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partilli Binali Yıldırım ile görüşme gerçekleştirmişti.



Emeklilikte yaşa takılanlar, Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu ile de görüştü.



İMAMOĞLU'NDAN EYT AÇIKLAMASI



Edinilen bilgilere göre, İmamoğlu, kendisini ziyaret eden EYT SYDD yöneticilerine başarılar dileyip yürekten EYT'lilerin yanında olduğunu ifade etti.



MİTİNGE DAVET EDİLDİ



Öte yandan, EYT'liler CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu yarın Yenikapı'da yapılacak büyük EYT mitingine de davet etti.



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