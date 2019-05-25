banner1005
Süper Lig'de kritik pazar
Süper Lig'de kritik pazar
Savaş gemileri, Barbaros'u selamladı
Savaş gemileri, Barbaros'u selamladı
Ele geçirilen cesedin gri listedeki teröriste ait olduğu açıklandı
Ele geçirilen cesedin gri listedeki teröriste ait olduğu açıklandı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Ekrem İmamoğlu'ndan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) açıklaması

Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu ile Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışa Derneği (EYT SYDD) yöneticileri görüştü. Edinilen bilgilere göre, İmamoğlu, kendisini ziyaret eden EYT SYDD yöneticilerine başarılar dileyip yürekten EYT'lilerin yanında olduğunu ifade etti. Ayrıca, EYT'lilerin İmamoğlu'nu yarın Yenikapı'da yapılacak büyük mitinge de davet etti

Ekrem İmamoğlu'ndan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) açıklaması

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışa Derneği (EYT SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak ve beraberindeki heyet, Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

EYT'liler, yarın yapılacak büyük Yenikapı mitingi öncesi Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partilli Binali Yıldırım ile görüşme gerçekleştirmişti.

Emeklilikte yaşa takılanlar, Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu ile de görüştü.

İMAMOĞLU'NDAN EYT AÇIKLAMASI

Edinilen bilgilere göre, İmamoğlu, kendisini ziyaret eden EYT SYDD yöneticilerine başarılar dileyip yürekten EYT'lilerin yanında olduğunu ifade etti.

MİTİNGE DAVET EDİLDİ

Öte yandan, EYT'liler CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu yarın Yenikapı'da yapılacak büyük EYT mitingine de davet etti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ekrem imamoğlu #eyt
İlişkili Haberler
Binali Yıldırım'dan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kararı
Binali Yıldırım'dan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kararı
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), AK Partili Binali Yıldırım ile görüştü. Görüşmede EYT ve ABO sorunları dile getirildi. Yenikapı EYT mitingine davet edilen Yıldırım'ın yoğunluğundan dolayı katılamayacağı öğrenildi. Binali Yıldırım'ın EYT'lilerin randevu taleplerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceğinin sözünü de verdiği vurgulandı
EYT'liler Binali Yıldırım ile görüştü! İşte ilk açıklama
EYT'liler Binali Yıldırım ile görüştü! İşte ilk açıklama
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD), İstanbul Yenikapı'da yarın gerçekleştirilecek büyük miting öncesi sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. EYT SYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak ve dernek yöneticileri, AK Partili Binali Yıldırım ile buluştu. Görüşmeyle ilgili EYT SYDD'den yapılan açıklamada, "Başkanımız Gönül Boran Özüpak ve beraberindeki heyet , Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım  ile görüşmüş,  Mağduriyetimizi kendisine ilk ve yetkili ağızdan anlatmışlardır. Kendilerine teşekkür ederiz." denildi
Binali Yıldırım'dan emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili yeni açıklama
Binali Yıldırım'dan emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili yeni açıklama
AK Partili Binali Yıldırım, emeklilikte yaşa takılanlarla EYT'lilerle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yıldırım, "Bu, benim gündemimde. Ben hayatım boyunca arkasında olduğum işi bırakmam." ifadelerini kullandı
Son dakika haberleri... Hükümetten emeklilikte yaşa takılanlar EYT hamlesi
Son dakika haberleri... Hükümetten emeklilikte yaşa takılanlar EYT hamlesi
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yaptığı açıklamada kritik ifadeler kullandı. Yıldırım, ilgili bakanlığın çalışmalarını yaptığını söyledi. Öte yandan Erdoğan ise EYT ile ilgili "Gündemimizde yok" demişti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.