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Ekrem İmamoğlu'ndan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kararı

Ekrem İmamoğlu, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yaptığı açıklamada, "Bu haklı mücadelenizde yanınızdayım. Belki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu sorunun çözümünün merkezinde değil ama ben mutlaka sizin sorularınızla ilgileneceğim. EYT'lilerin güncel sorunlarıyla ilgili büyükşehir belediyesinde mutlaka kocaman masa kuracağız. Orada sorunlarınızı paylaşmaya devam edeceğim." dedi

Ekrem İmamoğlu'ndan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kararı

Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili açıklama yaptı.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"HAKLI MÜCADELENİZDE YANINIZDAYIM

Emeklilikte yaşa takılan değerli dostlarım, hemşehrilerim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu haklı mücadelenizde yanınızdayım. Belki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu sorunun çözümünün merkezinde değil ama ben mutlaka sizin sorularınızla ilgileneceğim. 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE KOCAMAN MASA KURACAĞIZ

Sizi çok seviyorum. Sizinle beraber olacağım. EYT'lilerin güncel sorunlarıyla ilgili büyükşehir belediyesinde mutlaka kocaman masa kuracağız. Orada sorunlarınızı paylaşmaya devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Bu haklı mücadelenizde her zaman yanınızda olacağım."

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #istanbul #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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