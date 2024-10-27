Ekrem İmamoğlu, SAHA EXPO Fuarı'nda protesto edildi! İmamoğlu, vatandaşa cevap verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Fuarı'nda protesto edildi.

Ekrem İmamoğlu'na "PKK sizi tükürüğüyle boğar" diyen DEM Partili Abdullah Zeydan'la bir araya gelmesi hatırlatıldı. TUSAŞ şehitlerinin hesabı soruldu.

İmamoğlu'na tepki gösteren vatandaş, "Dün Abdullah Zeydan ile yan yanaydınız. Bunun hesabını kim verecek. Burada geziyor ama askerimiz şehit oldu. Dün makamında ağırladı Zeydan'ı." dedi.

Ekrem İmamoğlu ise vatandaşa "bayağı çirkinsin" yanıtını verdi. İmamoğlu, "Ya sakinleş, konuşuruz seninle zamanı gelince. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et sen. Sen bayağı çirkinsin." dedi.