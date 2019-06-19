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Ekrem İmamoğlu: Sayın Demirtaş’ın açıklamalarını okudum, içeriği çok güzel

Ekrem İmamoğlu, TRT Haber canlı yayınında "Sayın Demirtaş’ın açıklamalarını okudum, içeriği çok güzel. Kardeşlikten, barıştan, huzurdan bahsediyor. Açıklamalarının sonunda verdiği destek de güzel. Kimin için veriyor? HDP’liler için" dedi

Ekrem İmamoğlu: Sayın Demirtaş’ın açıklamalarını okudum, içeriği çok güzel

Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu, TRT Haber'de soruları yanıtladı.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Sayın Demirtaş’ın açıklamalarını okudum, içeriği çok güzel. Kardeşlikten, barıştan, huzurdan bahsediyor. Açıklamalarının sonunda verdiği destek de güzel. Kimin için veriyor? HDP’liler için. Esas önemli olan ne biliyor musunuz? HDP’li seçmenlere ‘terörist dendi, sorguladınız mı bunu? Saadet Partililere hain dendi, Millet İttifakı’na oy verenlere zillet dendi. Hiç sorguladınız mı bunu? Sayın Demirtaş’ın yargılaması devam ediyor. Yargılaması devam eden şahsa yönelik benden yorum istemeniz… Sayın Yıldırım bugün şikayet ediyor HDP’den. HDP kim terörist mi? (Duran Kalkan da açıklama yaptı) Sizce bir terörist sizin için açıklama yapsa bu kimin ekmeğine yağ sürer? Siz terörist örgütünün her söylemine cevap verir misiniz? Bir terör örgütünün benim için konuşursa hangi hain benim için bunu yaptı diye düşünürüm."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ekrem imamoğlu #selahattin emirtaş
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