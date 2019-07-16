İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vatan Partisi'ni ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vatan Partisi'ni ziyaret etti. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen tarafından karşılanan İmamoğlu, partililerle bir süre sohbet etti.

İmamoğlu, burada yaptığı yaptığı kısa açıklamada, Vatan Partisi İl Başkanı Dikmen'e teşekkür ederek, bütün siyasi partileri ziyaret ettiklerini söyledi. Seçimin geride kaldığını, artık hizmet sürecinin başladığını belirten İmamoğlu, “Bütün siyasi partilerle ilişki ve sıkı bir koordinasyon kuracağız. İstanbul'da kapsayıcı bir dönem başlamıştır” dedi. Kutuplaşmanın arttığını ve siyasi ortamın bir değişime ihtiyacı olduğunu vurgulayan İmamoğlu, her siyasi partiye eşit davranacaklarını ifade etti.



'İADE-İ ZİYARET YAPACAĞIZ'

Vatan Partisi İl Başkanı Cem Dikmen de, İmamoğlu'na ziyareti için teşekkür etti. En kısa zamanda iade-i ziyaret yapacaklarını belirten Dikmen, seçim süresince hazırladıkları projeleri kendilerini sunacaklarını söyledi. Dikmen, “İstanbul hepimizin şehri, bu şehrin kalkınması ortak talebimiz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız” dedi.



KARŞILIKLI HEDİYELER VERİLDİ

Ekrem İmamoğlu ve Cem Dikmen, görüşme sonrası karşılıklı hediyeler sundular. İmamoğlu Vatan Partisi'ne İstanbul Şehir Albümü hediye ederken, Cem Dikmen de Mustafa Kemal'in "Geldikleri gibi giderler" dediği Kartal İstimbotu'nun bir minyatürünü takdim etti.