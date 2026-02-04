Ekrem İmamoğlu ve 3 isim hakkında "Siyasal Casusluk" davası açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında “siyasal casusluk” suçlamasıyla kamu davası açıldığını açıkladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Ekrem İmamoğlu ve 3 isim hakkında "Siyasal Casusluk" davası açıldı
Yayınlanma: Güncellenme:

Son dakika... Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmanın tamamlandığı bildirildi. Açıklamada, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında “siyasal casusluk” suçlamasıyla bugün itibarıyla kamu davası açıldığı belirtildi.

