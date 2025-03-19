Ekrem İmamoğlu'dan yeni mesaj

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, el yazısıyla kaleme aldığı bir mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ekrem İmamoğlu'dan yeni mesaj
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, el yazısıyla kaleme aldığı bir mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

İmamoğlu, paylaşımında “Önce Allah’a sonra milletimize emanetim!” ifadelerini kullanırken, el yazısıyla yazdığı notta şu ifadelere yer verdi:

“Yapılan kumpaslara, tuzaklara, yalanlara, kul hakkı yiyenlere, halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir. Önce Allah’a, sonra milletimize emanetim. Saygılarımla...”
İmamoğlu’nun mesajı, kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

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