Ekrem İmamoğlu’na gönderme mi? Mansur Yavaş’tan dikkat çeken sözler

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili sorulara yanıt verdi. Beypazarı’nda katıldığı iftar programında konuşan Yavaş, belediye hizmetlerini aksatmadan görevine devam edeceğini vurguladı.

"Cumhurbaşkanlığı seçimine en az 2,5 - 3 yıl, belki daha fazla bir süre var. Biz, öncelikle Ankara halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla buradaki hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan bir seçim için harekete geçmiş değiliz."

Bu açıklama, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun son günlerde yürüttüğü adaylık çalışmalarına bir gönderme olarak yorumlandı.

İmamoğlu, geçtiğimiz hafta sonu itibarıyla İzmir, Kayseri, Adana ve Antalya’da toplantılar gerçekleştirdi. 12 Mart’ta ise Kastamonu’yu ziyaret etmesi bekleniyor.

Mansur Yavaş ise sürece dair “Günü geldiğinde ortama ve Türkiye’nin şartlarına bakılır, gerekirse fikrimizi kamuoyuyla paylaşırız” dedi.

Yavaş’ın açıklamaları, siyasi kulislerde “Adaylık konusunda bekleyiş içinde olduğu” şeklinde yorumlandı.