Ekrem İmamoğlu’na “sahte diploma” davası: İkinci kez hakim karşısında!

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davada bugün ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ekrem İmamoğlu’na “sahte diploma” davası: İkinci kez hakim karşısında!
Yayınlanma: Güncellenme:

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, hakkında hazırlanan “sahte diploma” davasında ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.

İmamoğlu, “Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Duruşma, İstanbul Adliyesi’ndeki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle, Silivri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No’lu duruşma salonunda yapılacak.

12 Eylül’deki ilk duruşmada mahkeme, iddianameyi özetlemiş ve yargılamaya ilişkin ara karar vererek duruşmayı 20 Ekim Pazartesi gününe ertelemişti.

TUTUKLU AVUKAT DURUŞMAYA KATILAMAYACAK

İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan duruşmaya katılamayacak. Mahkeme, Pehlivan’ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya uzaktan bağlanabilmesine ilişkin önceki kararından döndü. Böylece Pehlivan, bugünkü duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılamayacak.

İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu’nun Kıbrıs’ta öğrenim gördüğü Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ), 1990 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınmadığı belirtildi.

İddianamede, o dönemde Kıbrıs’ta faaliyet gösteren üniversiteler arasında yalnızca Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin YÖK tarafından tanındığına dikkat çekildi.

Savcılık, İmamoğlu’nun “yatay geçiş kontenjanlarının usulsüz olarak artırıldığı” bir süreçte mezun olduğunu, yatay geçiş için gerekli belgelerin “şeklen doğru ancak içerik bakımından sahte” olduğunu ileri sürdü.

İddianamede, İmamoğlu’nun sahte olduğu öne sürülen diploma belgeleriyle resmi kurumlara başvuruda bulunarak “resmi belgede sahtecilik” suçunu zincirleme şekilde işlediği ifade edildi.

Bu nedenle İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 204. ve 43. maddeleri uyarınca 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Adana’da akılalmaz vahşet! Bağ makasıyla annesini yaralayan sanığa rekor cezaAdana’da akılalmaz vahşet! Bağ makasıyla annesini yaralayan sanığa rekor cezaGündem
Milyonların beklediği karar! GSS borçlarına af ve erteleme geliyorMilyonların beklediği karar! GSS borçlarına af ve erteleme geliyorEkonomi
ekrem imamoğlu
Günün Manşetleri
Bakan Kacır, İstanbul Kent Üniversitesi açılış programında konuştu
GSS borçlarına af ve erteleme geliyor
Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu yakalandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum”
Bahçeli’den KKTC seçimine tepki
Tufan Erhürman yeni cumhurbaşkanı oldu
Bayraktar: ‘726 projeye hibe verdik, 26 milyon ton atık bertaraf ettik’
İsrail saldırılarında 8 Filistinli yaşamını yitirdi
Şimdi depremi konuşmanın tam sırası!
Sosyal hizmet kurumları için yeni adım
Çok Okunanlar
Altın yeni rekorun eşiğinde mi? Altın yeni rekorun eşiğinde mi?
1.250.000 TL 32 gün bankada kaldı… Faiz getirisi dudak uçuklattı! 1.250.000 TL 32 gün bankada kaldı… Faiz getirisi dudak uçuklattı!
GSS borçlarına af ve erteleme geliyor GSS borçlarına af ve erteleme geliyor
Meteoroloji’den sarı kodlu alarm! Meteoroloji’den sarı kodlu alarm!
Sürücüler nefesini tuttu! Sürücüler nefesini tuttu!