Ekrem İmamoğlu'ndan büyük tepki!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en fazla prim borcu bulunan 6 belediyeye haciz işlemi uyguladı. Uygulanan haciz işlemi kapsamında 6 belediyenin mevduat hesaplarına ve belediye şirket hesaplarına bloke koyuldu.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ

Haciz konulan belediyelerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olunca, Ekrem İmamoğlu SGK borçlarına ilişkin belediye iştiraklerine haciz ve banka hesaplarına bloke koyulması hakkında tepki açıklaması yaptı.

BU KAFAYLA GİDERSENİZ CHP 850 BELEDİYE ALACAK

"SGK borçlarına haciz koyuyorlar diye haber yaptılar, henüz erişemedik" diyen İmamoğlu, iktidara şu sözlerle seslendi: "Ayıptır ayıptır. Belediyelerin 96 milyar lira borcu var. SGK'nin 2024 gelirleri 3 buçuk trilyon lira. Yani tüm belediyelerin SGK'ya olan borcu toplam gelirinin yüzde 2.7'si. Yani 2 buçuk borcu olan belediyelerin üstüne çullanıyorsun. Niye? 'Belediyeleri seçimde kaybettim' diye. Yani 420'ye yakın belediyeyi CHP kazandı diye. Bu kafayla gidersen 850 olacak 850. Bizim derdimiz milletin parasını millete vermek.”