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Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara kısa mesajlar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü gönderdiği "'Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz' Yunus Emre'nin dediği gibi bölüşmeyi bileceğimiz, hak hukuk ve adaletin işçiler gibi tüm insanlığı kapsayacağı nice 1 Mayıslara." mesajla kutladı

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara kısa mesajlar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gönderdiği kısa mesajla İstanbulluların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mesajında Yunus Emre'nin sözüne yer verdi.

İmamoğlu'nun mesajı şu şekilde:

"'Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz'

Yunus Emre'nin dediği gibi bölüşmeyi bileceğimiz, hak hukuk ve adaletin işçiler gibi tüm insanlığı kapsayacağı nice 1 Mayıslara.

Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı"

ulusal.com.tr

Etiketler; #ibb #ekrem imamoğlu #1 mayıs #emek ve dayanışma günü
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