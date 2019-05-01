İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gönderdiği kısa mesajla İstanbulluların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mesajında Yunus Emre'nin sözüne yer verdi.
İmamoğlu'nun mesajı şu şekilde:
"'Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz'
Yunus Emre'nin dediği gibi bölüşmeyi bileceğimiz, hak hukuk ve adaletin işçiler gibi tüm insanlığı kapsayacağı nice 1 Mayıslara.
Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı"
ulusal.com.tr
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü gönderdiği "'Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz' Yunus Emre'nin dediği gibi bölüşmeyi bileceğimiz, hak hukuk ve adaletin işçiler gibi tüm insanlığı kapsayacağı nice 1 Mayıslara." mesajla kutladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gönderdiği kısa mesajla İstanbulluların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.