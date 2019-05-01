İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü gönderdiği "'Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz' Yunus Emre'nin dediği gibi bölüşmeyi bileceğimiz, hak hukuk ve adaletin işçiler gibi tüm insanlığı kapsayacağı nice 1 Mayıslara." mesajla kutladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gönderdiği kısa mesajla İstanbulluların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mesajında Yunus Emre'nin sözüne yer verdi.



İmamoğlu'nun mesajı şu şekilde:



"'Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz'



Yunus Emre'nin dediği gibi bölüşmeyi bileceğimiz, hak hukuk ve adaletin işçiler gibi tüm insanlığı kapsayacağı nice 1 Mayıslara.



Ekrem İmamoğlu



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı"



ulusal.com.tr



