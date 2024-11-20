Ekrem İmamoğlu'ndan "kayyım" hamlesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 20 Kasım'da Meclis’te CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelmesi bekleniyor. İmamoğlu'nun CHP’nin grup başkanvekillerine de kayyım atamalarına karşı atılabilecek adımlar konusunda Türkiye Belediyeler Birliği’nin çalışmalarını anlatacağı öğrenildi.

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Ekrem İmamoğlu'ndan "kayyım" hamlesi
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu durmuyor. Terör örgütü bağı nedeniyle CHP’li Esenyurt ile DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanları görevden uzaklaştırılmıştı.

Kayyoma karşı DEM’le el ele veren İmamoğlu’ndan yeni bir hamle daha geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 20 Kasım'da Meclis’te CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelmesi bekleniyor.

İmamoğlu’nun, CHP’nin grup başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Murat Emir ve Ali Mahir Başarır ile de görüşeceği öğrenildi. Kayyıma karşı atılabilecek adımlar ve Meclis’e sunulabilecek yasa teklifleri konusunda grup başkanvekillerine, Türkiye Belediyeler Birliği'nin çalışmalarını anlatacağı belirtildi.

İmamoğlu, geçen gün de Mardin'e gitmiş, terör örgütü PKK bağı nedeniyle görevden alınan Ahmet Türk’ü ziyaret etmişti.

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