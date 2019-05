İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıya dair "Saldırıyı planlayanları kınıyorum, bu saldırı sadece Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP'ye yapılmadı, Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet anlayışına, demokrasisine yapıldı" dedi. İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin "Hangi gerekçelerle söylediğini bilemiyoruz. Onun için cevap verilecek bir konu değildir. Seçim bitmiştir, mazbatamızı aldık. YSK, tarihi görevini en doğru şekilde yerine getireceğini düşünüyorum." dedi. İmamoğlu, "Gazete manşetleriyle ilgili soruşturma ve dava açacağımız gazeteler var. Hayasızca, terbiyesizce insanların ahlak değerlerini ayaklar altına alan gazeteler var. Bunları yazıp çizenlerin herhalde çok canı acımış" açıklaması yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıya ilişkin açıklama yaptı.



İmamoğlu, şunları söyledi:



"Kendi kamu gücümüzü görmeyeceğiz, hizmetkar olacağız. Bu şehirde 16 milyon hemşehrimle beraber başaracağız. Dün yaşanan talihsizliklere rağmen en barışçıl şekilde, dualarımızla bitirdiğimiz için çok mutluyuz. Şehitlerimiz için başımız sağolsun. Sri Lanka'da çok kötü bir şey yaşadık insanlık namına. Birçok insan hayatını kaybetti. Dünyaya sesi ulaşabilen kim varsa düzgün konuşmasını, katkı sağlayacak kim varsa konuşmasını istiyorum.



Tüm meclis üyesi arkadaşlarımın ve benim İstanbul'un layık olduğu bir dönem yaşamasını istiyoruz.



Hangi gerekçelerle konuştuğunu Bahçeli'nin bilemiyorum, şu an için cevap verilecek bir şey değildir. Seçim bitmiştir, mazbata verilmiştir. YSK'nın tarihi görevini en doğru şekilde yerine getireceğine olan inancım tam. Ortaya koyulan cümlelerden ne anlatılmak istendiğini çok anlamış değilim.



Doğal akışında gitmiyor her şey. Normalden neredeyse 15-20 gün sonra meclisimizi yapıyoruz. Ana görevleri var meclisin. Bu uygulamaları Mayıs meclisine hazırlayacağız. Orada vaadettiğimiz İstanbullular'ın çıkarına olan tüm unsurlarıyla ilk meclise taşımak niyetindeyiz.



Ben meclis salonunun çok ses düzeyini sevmiyorum, bir tadilat olacak. Bugün öğleden sonra meclisimizin sosyal medya hesaplarından duyuracağız, şeffaf bir süreç olacak. Her şey konuşulsun, herkes her şeyi dinlesin, beklentimiz bu. Yeni bir dönem şeffaflığın olduğu...



Şu ana kadar bana bir istifa talebi gelmedi beni çok sevdiler öyle anlıyorum. Çalışma ahlakımızı anlattığımızda herkesin arzu ettiği şeyler ama elbette bazı değişiklikler olacaktır. Şu anda yönettiğimiz süreç böyle bir süreç, bir değişiklik olduğunda paylaşacağız.



Elimizde olan ve ulaşmakta olan tespitler oluyor, arkadaşlarımız inceliyor, bazılarıyla ilgili soruşturma yapılacak. Seçime, seçilene, demokrasiye saygı duymayanların yerinde ben olsam istifa ederim.



Gazete manşetleriyle ilgili soruşturma ve dava açacağımız gazeteler var. Hayasızca, terbiyesizce insanların ahlak değerlerini ayaklar altına alan gazeteler var. Bunları yazıp çizenlerin herhalde çok canı acımış. Aktif siyaset yaptığı dönemde, özellikle vurguladığı mesajları beğendiğimi söyledim. Bazı şeyler şanstır, toplum ya da kişiler bunu değerlendirebilir. Keşke barışçıl cümleleri devam etseydi. Aktif döneminde yaptığı söylemleri hemen hemen bütün kamuoyu beğenmişti. Bugünün siyasetine buradan malzeme çıkartmaya çalışıp akıllara, akıllarını gözden geçirmelerini tavsiye ediyorum.



Benim dedem, babam, ben 60-70 yıldır ekmeğimizi ticaretten kazanıyoruz. Çocuklarımın rızkını orası sağlıyor. Devam edeceğim. Benim mesleğim bu değil, bu bir görev, zamanı geldiğinde mesleğime döneceğim. Ticaret yapanları zan altında mı bırakacağız? Belediyelerden çıkar elde ediyorsa bu bir suçtur. Buna da zaten müsade etmem."



