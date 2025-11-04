Ekrem İmamoğlu’nun babası ve oğluna yurt dışı çıkış yasağı getirildi
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kararın adli kontrol tedbiri kapsamında alındığını açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Şüpheliler hakkında İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği’nin bugün tarihli kararıyla, haklarında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir.”