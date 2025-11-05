Ekrem İmamoğlu’nun babası ve oğlunun ifade süreci başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu hakkında yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Her iki isim de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifade vermek üzere sabah saatlerinde emniyet binasına geldi.

RÜŞVET VE MALVARLIĞI AKLAMA İDDİASI

Soruşturma çerçevesinde Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu, ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade işlemlerine alındı. Selim İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında ‘rüşvet’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçları iddiasıyla ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade vermeye başladı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu İsmail Emre Telci'nin, Mali Suçlarla Mücadele Şubesine gelen Selim İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu'nun ifade işlemleri sırasında yanlarında avukat olarak bulunduğu öğrenildi.