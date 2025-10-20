Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, hakkında hazırlanan “sahte diploma” davasında ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.

İmamoğlu, “Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Duruşma, İstanbul Adliyesi’ndeki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle, Silivri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No’lu duruşma salonunda yapılacak.

12 Eylül’deki ilk duruşmada mahkeme, iddianameyi özetlemiş ve yargılamaya ilişkin ara karar vererek duruşmayı 20 Ekim Pazartesi gününe ertelemişti.

TUTUKLU AVUKAT DURUŞMAYA KATILAMAYACAK

İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan duruşmaya katılamayacak. Mahkeme, Pehlivan’ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya uzaktan bağlanabilmesine ilişkin önceki kararından döndü. Böylece Pehlivan, bugünkü duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılamayacak.

İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu’nun Kıbrıs’ta öğrenim gördüğü Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ), 1990 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınmadığı belirtildi.

İddianamede, o dönemde Kıbrıs’ta faaliyet gösteren üniversiteler arasında yalnızca Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin YÖK tarafından tanındığına dikkat çekildi.

Savcılık, İmamoğlu’nun “yatay geçiş kontenjanlarının usulsüz olarak artırıldığı” bir süreçte mezun olduğunu, yatay geçiş için gerekli belgelerin “şeklen doğru ancak içerik bakımından sahte” olduğunu ileri sürdü.

İddianamede, İmamoğlu’nun sahte olduğu öne sürülen diploma belgeleriyle resmi kurumlara başvuruda bulunarak “resmi belgede sahtecilik” suçunu zincirleme şekilde işlediği ifade edildi.

Bu nedenle İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 204. ve 43. maddeleri uyarınca 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.

DAVA 8 ARALIK TARİHİNE ERTELENDİ

Verilen ara karar neticesinde dava 8 Aralık Pazartesi gününe ertelendi.