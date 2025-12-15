Ekrem İmamoğlu’nun diploması davasında tarih netleşti

Görevden uzaklaştırma kararıyla gündeme gelen Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesiyle ilgili hukuki süreçte kritik bir aşamaya geçildi. İmamoğlu'nun, diplomasının iptali kararına karşı yaptığı itiraz başvurusunun görüşüleceği mahkeme tarihi netleşti.

MAHKEME 15 OCAK 2026’DA TOPLANACAK

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline yönelik açılan itiraz davası, 15 Ocak 2026 Perşembe günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

Duruşma, İstanbul Adliyesi’nde bulunan İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından yürütülecek.