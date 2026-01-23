Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline karşı açtığı dava reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, sahte olduğu gerekçesiyle iptal edilen diplomasına ilişkin açtığı davada karar çıktı.

İstanbul 5’inci İdare Mahkemesi, dosyayı karara bağladı. Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda davanın oy birliğiyle reddine hükmetti.

Ayrıntılar geliyor...