Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline karşı açtığı dava reddedildi

İBB’ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaline karşı açtığı davada İstanbul 5. İdare Mahkemesi kararını açıkladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı açtığı dava reddedildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, sahte olduğu gerekçesiyle iptal edilen diplomasına ilişkin açtığı davada karar çıktı.

İstanbul 5’inci İdare Mahkemesi, dosyayı karara bağladı. Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda davanın oy birliğiyle reddine hükmetti.

