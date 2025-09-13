Ekrem İmamoğlu’nun duruşma görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Diplomasının sahte olduğu iddiasıyla “resmi belgede sahtecilik” suçundan hakim karşısına çıkan İmamoğlu’nun duruşmasında kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, duruşma salonunda yapılan kayıtların sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine harekete geçti. Başsavcılık, “ses veya görüntülerin kayda alınması” suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, duruşma sırasında bazı kişilerin görüntü kaydı aldığı ve bunların sosyal medyada dolaşıma girdiğinin tespit edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için kolluk birimlerine müzekkere gönderildi.