Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlundan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Ayrıca, İmamoğlu hakkında belediyede yolsuzluk iddialarına yönelik ayrı bir soruşturma kapsamında da gözaltı kararı alındığı bildirildi.

İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sabah sahurdan hemen sonra ekipler geldi. Kızım evdeydi, onu okula göndermek zorunda kaldım. Ekrem Bey hazırlığını yaptı, gelen ekipler kibar bir şekilde görevlerini yerine getirdiler" dedi.

"07:30 gibi evden ayrıldılar. Avukatıyla birlikte görüştüler. Biz her şeye hazır hale geldik. Dün diploma iptal edildi, usulsüz bir işlem yapıldı. Fakülte imzasıyla iptal edilmesi gereken diplomanın, üniversite tarafından iptal edilemeyeceğini tüm dünya biliyor. Bugün yaşananlar da enteresan. Önce ifadeye alıyorlar, sonra delil oluşturmaya çalışıyorlar. Avukatlar bunu çok iyi anlatacaklar. Bu durum gülünecek bir şey" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ise "İnternete giremiyorum, sosyal medya kilitli. Yolun başında arabamı park ediyorum, koşarak geliyorum. İçimden diyorum ki, ‘Terörist mi almaya geldiniz?’ Sabahın köründe, bu ülkeyi belki de ileride yönetecek bir insanı evinden alıp götürüyorsunuz" şeklinde tepki gösterdi.