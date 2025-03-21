Ekrem İmamoğlu’nun ifade işlemi başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik örgütlü suç, yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun emniyette ifade işlemleri başladı. Haber Global'e göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar 90 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmada adı geçen İBB yetkilileri ve bazı belediye çalışanları, suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla karşı karşıya. Gözaltına alınanlar arasında firari olarak aranan Ertan Yıldız, Buğra Gökce ve Uğur Ataman’ın da olduğu bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu ve 99 kişi hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma yürütüyor.

Firari olarak aranan Ertan Yıldız’ın polis ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandığı bildirildi.

İBB YETKİLİLERİ HAKKINDA AĞIR RÜŞVET İDDİALARI

Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız ve Süleyman Atik, bir alışveriş merkezi sahibinden 5 milyon euro rüşvet talebinde bulundu.

Şüphelilerin, AVM yönetimine "15 yıldır burada yeterince kazandınız, bize 5 milyon euro verin, aksi takdirde AVM’nin depreme dayanıksız olduğuna dair belediye encümen kararı çıkartırız." dedikleri öne sürüldü. AVM sahiplerinin rüşveti ödememesi üzerine, belediyenin 197 milyon lira para cezası kestiği iddia edildi. Soruşturmada, belediyenin söz konusu cezayı hukuksuz olarak rüşvet talebini yerine getirmeyen AVM sahiplerine uyguladığı belirtildi.

İddialara göre, İdare Mahkemesi belediyenin kestiği cezayla ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldı. Bu durum, belediyenin ceza kesme kararının keyfi ve siyasi bir hamle olduğu şüphesini artırdı.

Soruşturmada dikkat çeken bir diğer detay, firari şüpheli Ertan Yıldız’ın kaçış planı oldu. Yıldız’ın, hakkındaki soruşturmayı önceden öğrendiği ve güvenlik güçlerini yanıltmak için cep telefonunu eşinin çantasına bıraktığı ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı teknik takip sonucunda saklandığı yer tespit edilen Yıldız, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bunun yanı sıra, İBB Eski Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce ve şüpheli sıfatıyla aranan Uğur Ataman’ın da gözaltına alınmasıyla, operasyon kapsamındaki toplam gözaltı sayısı 90’a ulaştı.

Soruşturma kapsamında ifade vermeye çağrılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.