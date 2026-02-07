Ekrem İmamoğlu’nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun koruması Bektaş Kamburoğlu, Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ekrem İmamoğlu’nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı
Yayınlanma: Güncellenme:

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun koruması Bektaş Kamburoğlu, sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Sözcü muhabiri Muratcan Altuntoprak'ın aktardığı bilgilere göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde Kamburoğlu'nun evine gitti. Emniyet güçleri tarafından ikametinden alınan Kamburoğlu, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen soruşturmanın kapsamı ve Bektaş Kamburoğlu'nun gözaltına alınma gerekçesi hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Bakan Uraloğlu duyurdu: 35 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyorBakan Uraloğlu duyurdu: 35 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyorGündem
Fenerbahçe'de gelen-giden bilançosu: İşte yeni transferler ve takımdan ayrılan isimlerFenerbahçe'de gelen-giden bilançosu: İşte yeni transferler ve takımdan ayrılan isimlerSpor
ekrem imamoğlu
Günün Manşetleri
35 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor
Hatay merkezli dev operasyon!
Burdur'da fuhuş çetesine darbe!
2.8 milyar liralık para trafiği deşifre oldu
6 Şubat Özel Dezenformasyon Bülteni
Sınırda 240 kilo uyuşturucu yakalandı
Ali Kaya hakkında tutuklama kararı
7 ilde başlıyor... Üniversitelerde yeni dönem
Arakçi: İyi bir başlangıç oldu
6 Şubat deprem davalarında bilanço netleşti
Çok Okunanlar
Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Gazete manşetleri 7 Şubat Cumartesi Gazete manşetleri 7 Şubat Cumartesi
Haftanın yıldızları belli oldu: A101'de bu hafta neler var? Haftanın yıldızları belli oldu: A101'de bu hafta neler var?
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum