Ekrem İmamoğlu’nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun koruması Bektaş Kamburoğlu, sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Sözcü muhabiri Muratcan Altuntoprak'ın aktardığı bilgilere göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde Kamburoğlu'nun evine gitti. Emniyet güçleri tarafından ikametinden alınan Kamburoğlu, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen soruşturmanın kapsamı ve Bektaş Kamburoğlu'nun gözaltına alınma gerekçesi hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.