Ekrem İmamoğlu’nun “Millet Şahidimdir” kitabına yasak! Tüm nüshalarına el konulacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun yazarı olduğu "Millet Şahidimdir" isimli kitabın basılmış ve basılmakta olan tüm nüshalarına el konulmasına karar verdi. Kitabın dağıtımı ve satışa sunulması da yasaklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ekrem İmamoğlu’nun “Millet Şahidimdir” kitabına yasak! Tüm nüshalarına el konulacak
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun yazarı olduğu "Millet Şahidimdir" isimli kitabın basılmış ve basılmakta olan nüshalarına el konulmasına, dağıtımının ve satışa sunulmasının yasaklanmasına karar verildi.

HAKİMLİKTEN BASIN KANUNU UYARINCA EL KOYMA KARARI

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 27 Ağustos 2026 tarihli kararıyla, yayım merkezi Beyoğlu'nda bulunan kitabın tamamı hakkında 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3/2 ve 25/2 maddeleri uyarınca el koyma, dağıtım ve satış yasağı uygulanmasına hükmedildi.

Hakimlik kararının yayınevi ile matbaa yetkililerine ayrı ayrı tebliğ edilmesi yönünde talimat verildi. Bu kapsamda Kırmızı Kedi Yayınevi şirket yetkilisine hakimlik kararının bir sureti verilerek tebliğ edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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