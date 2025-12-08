Ekrem İmamoğlu’nun ‘sahte diploma’ davası ertelendi

Görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, lisans diplomasının gerçek olmadığı iddiasıyla karşı karşıya kaldığı 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasına ilişkin dava devam ediyor.

İmamoğlu'nun 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın üçüncü oturumu, İstanbul Adliyesi'ndeki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun fiziki yetersizliği nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 2 no’lu duruşma salonunda gerçekleştirildi.

Duruşmaya İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu’nun ailesi ve çok sayıda partili iştirak etti. Duruşmaya başkanlık eden hâkimin değişmiş olması sebebiyle İmamoğlu, savunmasını yeniden yapmak durumunda kaldı.

“HAKİM DEĞİŞTİREREK ADALET DEĞİŞMEZ”

Ekrem İmamoğlu, mahkemedeki savunmasında yargı sürecine ilişkin eleştirilerde bulundu. Özellikle yargılamadaki hakim değişikliklerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Son zamanlarda yaşanan tablo bile tek başına gerçekten ibretliktir. Adımın geçtiği tüm ceza davalarında hakimlerin yeri değiştirildi. Bu çok enteresan gerçekten. Sizin mesleğinizi korumak için bunun altını çiziyorum Sayın hakim sizin mesleğiniz korumak. 'Adalet mülkün temelidir' yani adalet devletin hizmetindedir, devletin temelini oluşturur. Ben bu duygu için, bu kavram için mücadele ediyorum. Adalet siyasete tabi değildir. Yani siz siyasete tabi misiniz. Millet adına karar vermek için mi buradasınız. Biz bunun ispatını hep beraber yapmak zorundayız. O bakımdan İBB soruşturmasına bakacak heyetin yeniden kurulması, açıkçası bütün bunlar adil yargılama hakkının ayrılmaz parçası olan 'Doğal hakim ilkesinin' nerede kaldığının sorulması gereken bir soru olduğunu ifade etmek isterim.''

"TÜRKİYE'NİN GELMİŞ GEÇMİŞ EN ABSÜRT DAVASINDAYIZ"

Savunmasına devam eden İmamoğlu, diploma iddiasını tümden reddederek konunun bir kumpas olduğunu iddia etti. İmamoğlu, tüm belgelerinin ve işlemlerinin gerçek olduğunu ispat etmesi durumunda mahkemenin baskı altında bağımsız bir karar verip veremeyeceğini sorguladı ve şunları söyledi: "Bütün Türkiye duyacaktır; bütün evraklarımın, yaptığım bütün işlemlerin, sunduğum bütün belgelerin tek tek gerçek olduğunu, sahte olmadığını ispat edersem, bunu sağlarsam, siz bu baskı altında, bu atmosferde gerçekten bağımsız bir karar verebilecek misiniz. Bilinsin ki hakim değiştirerek adalet değişmez; savcı terfi ettirilerek gerçek asla gizlenemez. Türkiye’nin gelmiş geçmiş en absürt, en saçma, en uydurma davasındayız. Diplomam iptal edilerek yapılan hukuksuzluğa, bu sefil iptal kararına altlık oluşturmak için açılan davadayız. Neymiş evrakta sahtecilik yapmışım. Tam bir iftira, kumpas, içi yalanlarla, çarpıtmalarla ve aldatmalarla dolu bir iddia. Diplomam anamın ak sütü kadar helaldir, yasaldır, meşrudur. Kimsenin hakkını yemedim, hiçbir evrakta sahtecilik yapmadım. Devletin üniversitesinin açtığı kontenjana, verdiği gazete ilanına başvurup hak kazandım."

Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla yargılandığı davanın üçüncü oturumunda mahkeme, müzakerenin ardından ara kararını açıkladı. Mahkeme, duruşmanın 16 Şubat 2026 tarihine ertelenmesine hükmetti.